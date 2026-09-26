Disney lanzó boletos de $59 mientras Universal enfrentaba menor asistencia

Un boleto nocturno de $59 permitió visitar Disneyland Resort, en California, durante algunas horas y en fechas seleccionadas del 12 de julio al 5 de agosto de 2026. Disney lanzó la promoción para atraer público durante el verano, mientras Universal enfrentaba menor asistencia en Orlando. La oferta ya terminó y no está disponible este sábado 26 de septiembre.

El descuento tenía límites importantes: no correspondía a una entrada regular de día completo y exigía una reservación. Los boletos ordinarios de Disneyland cuestan entre $104 y $224, mientras el estacionamiento general alcanza $40 y Lightning Lane comienza en $34 por persona, gastos que pueden reducir el ahorro familiar.

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Antes de comprar cualquier promoción similar, conviene revisar la fecha, el horario, el parque incluido y los requisitos de residencia. También se deben sumar estacionamiento, alimentos, impuestos y accesos rápidos para conocer el costo real de la visita.

El boleto de $59 no cubría todo el día

La promoción permitía entrar a Disneyland Park desde las 7:00 p.m. o a Disney California Adventure Park desde las 5:00 p.m., de domingo a miércoles. El boleto daba acceso a un solo parque, no era reembolsable y debía utilizarse en la misma fecha de la reservación.

El precio era cerca de 43% menor que la entrada regular más barata de $104, pero los productos no eran equivalentes: uno cubría pocas horas por la noche y el otro permitía permanecer durante toda la jornada.

Disney tampoco redujo todas sus tarifas. La entrada más costosa de Disneyland pasó de $119 en 2016 a $224 en 2026, un aumento superior al registrado por los precios al consumidor durante un periodo similar.

La compañía indicó que “es importante ofrecer una variedad de boletos, hoteles y promociones durante el año”, en una declaración traducida del inglés. En términos prácticos, el boleto nocturno resultaba más conveniente para residentes cercanos que para una familia obligada a pagar vuelos y alojamiento.

Disney creció antes de lanzar la oferta

La promoción apareció después de un trimestre favorable para Disney, pero esos resultados no prueban que el boleto de $59 haya impulsado la asistencia. El tercer trimestre fiscal terminó el 27 de junio de 2026, dos semanas antes de que comenzara la vigencia del descuento.

Durante ese trimestre, la asistencia a los parques estadounidenses de Disney aumentó 3% y el gasto por visitante subió 4%. Los ingresos del segmento Experiences crecieron 10%, hasta $9,968 millones, mientras su beneficio operativo avanzó 20%, a $3,017 millones.

Disney señaló que utiliza promociones dirigidas para atraer públicos específicos sin reducir todas sus tarifas. La estrategia permite cobrar menos por determinadas entradas y conservar ingresos adicionales por alimentos, mercancía y otros servicios dentro de los parques.

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No fue una rebaja general.

Universal siente presión en Orlando

Universal registró $2,413 millones en ingresos por parques durante el segundo trimestre de 2026, un aumento de 2.7% frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, su EBITDA ajustado, beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, cayó 5.1%, a $609 millones, debido principalmente a mayores costos en sus parques estadounidenses.

Jason Armstrong, director financiero de Comcast, reconoció que “comenzamos a ver debilidad en Orlando” desde junio. El ejecutivo agregó que la empresa “seguía viendo debilidad en ese mercado”, en declaraciones traducidas del inglés, y relacionó la presión con la demanda y el entorno económico.

Los ingresos de los parques aumentaron principalmente por Epic Universe, inaugurado en mayo de 2025. No obstante, el crecimiento de los costos superó el avance de los ingresos, lo que redujo la rentabilidad del negocio.

SeaWorld mantiene entradas desde $59.99

United Parks & Resorts, matriz de SeaWorld, recibió 6.8 millones de visitantes durante el tercer trimestre de 2025, una disminución de 3.4% interanual. En el cuarto trimestre del mismo año, la asistencia bajó 2.6%, hasta 4.8 millones de personas.

SeaWorld Orlando mantiene entradas de un día desde $59.99 para fechas seleccionadas. También ofrece tres visitas por $135, equivalentes a $45 diarios, para ingresar a una combinación de SeaWorld Orlando, Aquatica Orlando, Busch Gardens Tampa Bay y Adventure Island.

El precio no incluye estacionamiento, impuestos ni cargos por servicio. La primera visita debe realizarse dentro de los seis meses posteriores a la compra, mientras que la segunda y la tercera deben utilizarse dentro de los 14 días siguientes a la primera.

Un visitante frecuente sostuvo que “la relación entre costo y valor está desajustada y no vale la pena”, según una declaración recogida y traducida del inglés por New York Post. La entrada es solo una parte del presupuesto y los extras pueden transformar una promoción en una salida costosa.

El ahorro real para las familias

Disneyland: ofreció un boleto nocturno de $59 del 12 de julio al 5 de agosto de 2026; la promoción ya terminó

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ofrece entradas desde $59.99 o tres visitas por $135, antes de cargos adicionales Costos adicionales: estacionamiento, comida, impuestos y accesos rápidos pueden cambiar cuál opción resulta realmente más barata

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre entradas promocionales a Disneyland desde $59

¿El boleto de Disney de $59 permitía pasar todo el día en Disneyland?

No. Permitía entrar a Disneyland Park desde las 7:00 p.m. o a Disney California Adventure Park desde las 5:00 p.m., según la reservación.

¿Todavía está disponible el boleto de Disneyland por $59?

No. La promoción terminó y los boletos caducaron el 5 de agosto de 2026. Disney indica oficialmente que la oferta ya no está disponible para su compra.

¿Cuánto cuesta normalmente una entrada a Disneyland?

La entrada regular más barata cuesta $104 y la categoría más alta alcanza $224, dependiendo de la fecha seleccionada.

¿El boleto de $59 correspondía a Disney World en Florida?

No. La oferta pertenecía a Disneyland Resort, en California. Walt Disney World maneja promociones diferentes y con sus propias restricciones.

¿SeaWorld tiene entradas económicas disponibles?

Sí. SeaWorld Orlando anuncia boletos desde $59.99 y tres visitas por $135, aunque el precio final aumenta con impuestos, cargos y estacionamiento.

Conclusión

La competencia de los grandes parques de diversiones por recuperar visitantes podría producir nuevas promociones rumbo a 2027, según la fecha, el parque y el tipo de boleto, pero probablemente serán descuentos segmentados por residencia, horario, parque o fecha.

Para las familias trabajadoras, la clave estará en comparar el costo completo. Un boleto de $59 puede dejar de representar un ahorro si solo cubre pocas horas y se suman otros gastos.

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