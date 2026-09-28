Recaudan casi $745,000 para tratar el cáncer de una mujer, pero GoFundMe cancela la colecta

La campaña buscaba ayudar a un hombre de 81 años a pagar el tratamiento de su esposa. GoFundMe la retiró al descubrir que la mujer que decía ser una vecina era, en realidad, hija de la pareja.

Cómo descubrieron quién organizaba la colecta

La recaudación estaba destinada a Don Johnson y su esposa, Josephine, quien padece cáncer de páncreas.

Antes de que la plataforma desactivara la campaña, las donaciones habían llegado a casi $745,000, informó NewsNation.

La organizadora se había presentado como ‘Erin’, una vecina de la pareja.

El 25 de septiembre, GoFundMe recibió un aviso que ponía en duda su identidad.

Su equipo de Confianza y Seguridad abrió entonces una investigación y, durante una llamada grabada, le preguntó directamente si Don y Josephine eran sus padres.

Ella respondió que sí.

“Nuestro equipo de Confianza y Seguridad identificó tergiversaciones de hechos, que violan directamente nuestros Términos de Servicio”, declaró un portavoz de GoFundMe a NewsNation.

La explicación de la hija

La mujer dijo a la plataforma que había creado el personaje de ‘Erin’ porque pensaba que la historia de sus padres conmovería a más personas si la contaba alguien ajeno a la familia.

Según explicó, creía que una vecina que decidía ayudarlos generaría una respuesta distinta a la de una hija que pedía apoyo económico.

También afirmó que grabó el video de la campaña por su cuenta.

Sostuvo que los demás datos eran verdaderos, entre ellos el trabajo de su padre, el diagnóstico de su madre y las dificultades económicas que atravesaban.

Esta explicación sobre su intención no cambió la decisión de GoFundMe.

La empresa indicó que presentar de forma falsa la identidad de quien organiza una recaudación o su relación con los beneficiarios infringe sus reglas, sin importar el motivo.

Considera que esa información permite a los donantes saber a quién entregan su dinero.

“Como resultado, la recaudación ha sido retirada y se ha reembolsado a todos los donantes. Garantizar que GoFundMe sea un lugar seguro y confiable para dar y recibir ayuda es nuestra máxima prioridad. Tomar medidas como esta permite a GoFundMe proteger la generosidad de los donantes y nuestra capacidad continua para apoyar a las personas que recaudan fondos para ayudar a otros”, señaló la compañía.

El trabajo de Don Johnson para pagar el tratamiento

Johnson, de 81 años, comenzó hace tres años a trabajar como transportista de equipaje en un aeropuerto para contribuir al pago del tratamiento de Josephine.

Durante ese tiempo, ha recorrido más de 200,000 millas en su automóvil.

“Tuve entrevistas en varios lugares, y el que me ofreció contratarme fue esta empresa de transporte de equipaje”, contó Johnson el viernes a Chris Cuomo, de NewsNation.

La plataforma confirmó que todos los donantes recibieron un reembolso tras el retiro de la campaña.

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