Tito Nieves contó su dura lucha contra las adicciones: cuatro recaídas, cinco rehabilitaciones y 36 años sobrio

Tito Nieves habló con una franqueza poco habitual sobre una de las etapas más difíciles de su vida: su lucha contra las drogas y el alcohol, las recaídas y los repetidos ingresos a rehabilitación antes de conseguir mantenerse sobrio.

El cantante puertorriqueño, una de las voces más reconocidas de la salsa, reveló que recayó cuatro veces y pasó por cinco procesos de rehabilitación antes de abandonar definitivamente el consumo.

“Busquen ayuda”, fue el consejo que dio a quienes atraviesan una adicción durante una extensa entrevista con Honey German para el podcast Gracias, Come Again. Nieves aseguró que, pese a las recaídas, siguió intentándolo hasta conseguir recuperarse.

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Tito Nieves: “Llevo 36 años limpio y sobrio”

Nieves ubicó el punto de inflexión de su vida en 1990. Al recordar sus años de excesos, reconoció que tuvo una etapa en la que vivía aceleradamente entre actuaciones, clubes nocturnos, alcohol y drogas. Pero aseguró que esa vida quedó atrás. “Llevo 36 años limpio y sobrio”, afirmó el salsero durante la conversación.

El dato coincide con declaraciones anteriores. En 2023 ya había contado públicamente que llevaba 33 años alejado de la cocaína, el alcohol y el cigarrillo, lo que también situaba el comienzo de su sobriedad alrededor de 1990.

Uno de los momentos más personales de la entrevista llegó cuando la conductora le preguntó qué consejo le daría a alguien que intenta abandonar una adicción. Nieves no presentó la recuperación como un proceso lineal. Explicó que sufrió cuatro recaídas y tuvo que levantarse después de cada una.

“Busquen ayuda. Busquen ayuda”, insistió. Luego contó que pasó por cinco rehabilitaciones hasta conseguir finalmente mantenerse alejado de las sustancias.

Su mensaje fue especialmente directo: recaer no significa que el proceso haya terminado ni que una persona deba dejar de buscar ayuda.

La vida nocturna acompañaba su éxito en la salsa

Nieves también puso su adicción en el contexto de los años en que su carrera comenzaba a crecer. Recordó una época en Nueva York en la que podía realizar entre 10 y 14 presentaciones por semana, aproximadamente entre 48 y 50 actuaciones mensuales.

El ambiente nocturno formaba parte de aquella rutina. Según relató, había períodos en los que salía a clubes incluso cuando tenía una noche libre y la combinación de trabajo, fiestas, drogas y alcohol terminó convirtiéndose en una forma de vida.

El cantante, sin embargo, evitó presentar aquella época únicamente desde el arrepentimiento. Reconoció que también tuvo buenos momentos, pero aseguró que hoy quiere transmitir a los artistas más jóvenes que no necesitan consumir drogas o alcohol para formar parte del ambiente musical.

Las drogas llegaron a afectar su carrera

No es la primera vez que Tito Nieves habla sobre el impacto que tuvieron las adicciones en su trabajo. En una entrevista de 2023 recordó que llegó a perder aproximadamente 30 presentaciones por encontrarse bajo los efectos de las drogas.

También contó que Héctor Lavoe, a quien admiraba profundamente, le había advertido sobre ese mundo antes de que él mismo terminara cayendo en una adicción.

Nieves ha hablado en diferentes momentos de su vida sobre el consumo de cocaína, alcohol y cigarrillos y sobre la importancia que tuvieron la rehabilitación y su entorno cercano para poder recuperarse.

A su vez, también abrió su corazón respecto a otros dolores muy profundos. Es que la adicción no fue la única situación difícil que enfrentó el intérprete de Fabricando fantasías. Nieves también ha hablado públicamente sobre la muerte de su hijo y los períodos de depresión que atravesó.

En una entrevista publicada en septiembre de 2026 señaló que la música fue una de las herramientas que lo ayudaron a procesar algunas de esas pérdidas y aseguró que, con los años, aprendió a aceptar circunstancias que no podía modificar.

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Medio siglo sobre los escenarios

Las declaraciones llegan en un momento especialmente significativo de su carrera. Tito Nieves comenzó profesionalmente en 1975 y actualmente celebra más de 50 años en la música. Durante la entrevista recordó sus raíces puertorriqueñas, su estrecha relación con Nueva York y algunos de los artistas que marcaron su historia, entre ellos Héctor Lavoe.

El 26 de septiembre se presentó en el New Jersey Performing Arts Center (NJPAC), en Newark, con “50 Años La Historia Continúa”, un espectáculo dedicado a repasar más de cinco décadas de trayectoria y canciones como El amor más bonito, Sonámbulo e I Like It Like That.

Más allá de la celebración profesional, su confesión deja otra parte de esa historia: antes de alcanzar décadas de sobriedad, Nieves necesitó varios tratamientos y atravesó repetidas recaídas.

Ahora utiliza esa experiencia para transmitir un mensaje a quienes siguen luchando contra alguna dependencia: pedir ayuda y volver a intentarlo.

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