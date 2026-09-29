Jorge Ramos y María Elena Salinas se reencuentran en YouTube para una cobertura especial

Una década después, los periodistas Jorge Ramos y María Elena Salinas vuelven a estar juntos para lo que será un programa especial transmitido a través de la plataforma de YouTube con todo lo relacionado con las elecciones de medio término.

En esta oportunidad, será María Elena la que llegue como invitada al espacio de “Jorge Ramos: Así veo las cosas”. La transmisión será a partir del 6 de octubre, con una emisión cada martes, a excepción de la semana electoral, donde la cobertura será bastante amplia.

“En esta época de tanta desinformación y polarización, es una increíble oportunidad el volver a trabajar con María Elena. Ella es sinónimo de credibilidad y experiencia. En otras palabras: la gente le cree. Y eso es todo para un periodista”, expresó Ramos sobre quien será nuevamente su compañera de transmisión periodística dura, María Elena.

Plan para la cobertura electoral

El programa “Tu voz, tu voto” dará inicio el 6 de octubre del presente año con una serie de programas especiales transmitidos cada martes.

No obstante, en la semana electoral emitirán programas también un día antes y después de los comicios, aunado a una cobertura de primera mano durante la noche de las elecciones en un tiempo aproximado de ocho horas ininterrumpidas con información al instante de lo que pueda acontecer en el centro electoral.

Cabe destacar que, mediante su comunicado de prensa, estos dos periodistas de renombre informaron que contarán con un equipo completo para abordar los distintos temas: reporteros, influencers, resultados al minuto, mapa interactivo de los principales escaños en juego y un panel de destacados entrevistados.

El objetivo de Jorge Ramos con este espacio es presentar un periodismo independiente, transparente y accesible a través de plataformas digitales.

“Durante décadas, Jorge y yo cubrimos elecciones presidenciales y de medio término y entendemos perfectamente lo importante que es que la comunidad hispana esté bien informada. Nuestra meta es proveer la información que necesitan para ejercer su derecho al voto. Por la historia que tenemos juntos y por nuestra comunidad, me entusiasma que nos unamos esta vez como periodistas independientes y en una plataforma digital”, resaltó María Elena Salinas.

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