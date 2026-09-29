Lupillo, Nievelis y José Joel se ganan su regreso a “Top Chef VIP 5”

Durante este último par de días, los cocineros descansaron, para darles una segunda oportunidad a algunos de los que habían sido eliminados de la competencia de “Top Chef VIP 5“, y tres de ellos se ganaron el regreso a su estación.

Caramelo, La Divaza, Athenea, José Joel, Carlos Ponce, Diana Haro, Nievelis González y Lupillo Rivera volvieron al estudio, se pusieron su delantal y prepararon el mejor platillo posible para tratar de convencer al resto de los cocineros y a los chefs de que mejoraron lo necesario como para volver a la batalla por los $200,000.

José Joel y Lupillo Rivera fueron los favoritos de las celebridades del reality

Inicialmente, los que tuvieron la decisión de elegir a los dos primeros que se reintegrarían a la competencia fueron las propias celebridades, quienes en esta ocasión actuaron como jueces, probando las siete comidas y seleccionando a un favorito entre esas.

En esta primera oportunidad, quien obtuvo la mayor cantidad de votos fue José Joel y el segundo fue Lupillo Rivera, ambos mostrando platillos muy suculentos y tomando riesgos que les funcionaron.

“En una conversación con mi madre, me dijo ´regresa y no le des el gusto a nadie que no quiera que estés ahí. Tienes que regresar, entrar, hacer el trabajo y, si te tienes que ir, que te vayas, pero que sea porque te ganaron, no porque corriste´”, comentó Lupillo Rivera sobre su inesperado regreso, después de la polémica con un programa televisivo de la cadena Telemundo, el mismo donde se transmite el reality culinario, que no quiso mencionar Lupillo.

Nievelis González se queda con el último cupo del repechaje

Posteriormente, se decidió un tercer y último cupo, entre los seis que quedaban con opciones de regresar, el cual fue decidido por los jueces.

Los tres chefs estuvieron de acuerdo, aunque fue una decisión difícil, en que la cocinera que merecía regresar a “Top Chef VIP 5” para seguir en la lucha por los $200,000 era la boricua Nievelis González, quien ya había hecho buenos platos desde el reto anterior.

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