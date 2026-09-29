Estos son todos los finalistas de “La Casa de los Famosos México 4”

Para algunos aburrida, para otros impredecible y para el resto diferente; lo cierto es que esta cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” llegó a su semana decisiva y ya están definidos los siete finalistas que quedan en la lucha por obtener el maletín con los cuatro millones de pesos que se llevará el ganador.

Lo que realmente no ha faltado en esta nueva temporada es la renovación, con varias dinámicas que han sido inéditas y donde se nota el esfuerzo de la producción por innovar, trayendo varias sorpresas a los habitantes y a su vez a cada uno de los seguidores de este reality.

Así quedó la lista completa de finalistas en “La Casa de los Famosos México 4”

En la reciente gala se dio a conocer la salida de Brianda Deyanara, quien se convirtió en la última eliminada de la temporada y con eso, se confirmó el avance a esta semana decisiva de los tres habitantes restantes en sumarse: Ernesto Laguardia, Ese Pérez y Memo Schutz.

Estos tres caballeros se sumaron a: Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir y Gema Garoa. Con un total de cuatro hombres y tres mujeres en la semana final de “La Casa de los Famosos México 4”.

Así va la lista de participantes que no siguen en competencia:

Ximena Herrera

Fede Vigevani (infiltrado)

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Yanet García.

Luis Chaparro

Aldo Rendón (problemas de salud)

Flor Vigna

Gala Montes (abandonó)

Masad Altamimi

Cynthia Klitbo

Brianda Deyanara.

Como ha sucedido durante toda la temporada, el público tendrá la última palabra. Recuerda que puedes votar por tu participante favorito en la plataforma de “La Casa de los Famosos México”.

¿Hay favoritos?

Evidentemente, nada está dicho. No obstante, a una de las que el resto de los habitantes más le temen es a Mariana Ochoa por la gran remontada que tuvo, al pasar de ser la primera eliminada a la primera finalista.

Asimismo, el público mostró un apoyo constante a Karina Torres y Yahir cada vez que estuvieron en la placa. Por los momentos, parecen ser los tres nombres más poderosos en esta semana final.

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