Luchador Benjamin Satterley fue hallado solo y sin vida en un auto de alquiler

Nuevos detalles sobre la muerte de Benjamin Satterley comienzan a conocerse y salir a la luz pública. El luchador británico fue hallado solo y sin vida en un auto de alquiler cerca del Aeropuerto Internacional O’Hare, en Chicago.

De acuerdo con la oficina del médico del condado de Cook, Satterley fue encontrado sin signos vitales en un carro rentado en la cuadra 2700 de Mannheim Road.

Las autoridades confirmaron que no se revelaron más detalles sobre las circunstancias y que no había rastros de violencia.

La muerte ocurrió un día después de su última presentación en el ring. El sábado por la noche, ‘PAC’ luchó por el Campeonato Nacional de AEW en el evento All Out frente al mexicano Andrade “El Ídolo”, quien resultó ganador. Las autoridades mantienen la investigación abierta y no han ofrecido información adicional.

Benjamin Satterley nació en Newcastle, Inglaterra. Entró a la lucha libre en 2004 y trabajó para distintas organizaciones en Europa, Estados Unidos y Japón.

Debutó el 27 de marzo de 2004 en la Independent Wrestling Federation (IWF). Trabajó en Real Quality Wrestling, Irish Whip Wrestling, 1 Pro Wrestling, Ring of Honor, Pro Wrestling Guerrilla y Chikara.

En ROH luchó en marzo de 2007 en Liverpool. En Chikara participó en Rey de Voladores. También compitió en la King of Europe Cup representando a IPW:UK.

En Japón se consolidó en Dragon Gate. Ganó los campeonatos Open the Brave, Open the Triangle y Open the Twin Gate. También fue campeón mundial en parejas de PWG y ganó el primer Dynamite Duumvirate Tag Team Title Tournament.

WWE lo contrató en 2012 y lo integró a NXT como Adrian Neville. Ganó el Campeonato de NXT y dos veces el Campeonato en Parejas de NXT. Fue el primer luchador en tener ambos títulos.

En 2015 subió al roster principal como Neville. En 2016 entró a la división crucero. Fue dos veces campeón de peso crucero de WWE y tuvo el reinado más largo en la historia del título con 197 días.

Dejó WWE en 2018 y en 2019 firmó con All Elite Wrestling. En AEW volvió a usar el nombre PAC. Ganó el Open the Dream Gate Championship y se unió al grupo R.E.D.

Formó parte de Death Triangle junto a Penta El Zero y Rey Fénix. Fue el campeón inaugural del título internacional de AEW y dos veces campeón mundial de tríos de AEW. En un momento sostuvo ambos títulos al mismo tiempo.



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