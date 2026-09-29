Residentes del Upper East Side rechazan la vía rápida para construir inmuebles accesibles

Dos nuevas torres de condominio de lujo en la Tercera Avenida y la calle 75 son un ejemplo del tipo de desarrollo urbanístico que se ha producido en el Upper East Side en los últimos 10 años y medio, algo que se puede destacar en una ciudad con una gran necesidad de viviendas asequibles.

Los apartamentos espaciosos en uno de los edificios tienen un precio inicial de $8.5 millones de dólares. Un ático disponible en el otro se ofrece por menos de $17.9 millones de dólares.

Pese a su imponente altura, las dos torres a estrenar cuentan con tan solo 77 apartamentos, alrededor de la misma cantidad de unidades que los edificios muchos más pequeños que fueron demolidos para dar paso a las grandes torres, de acuerdo con un análisis de los registros de propiedad.

Es usual del barrio, uno de los enclaves más ricos de Estados Unidos. Un estudio de los datos del Departamento de Planificación Urbana de la ciudad de Nueva York da a conocer que los dueños han demolido o combinado 2,687 viviendas existentes y agregaron 4,598, lo que ha resultado en una ganancia neta de poco más de 1,900 viviendas en los últimos 15 años.

Y todavía menos de ellas son asequibles. Menos de 300 tenían costos accesibles para inquilinos de bajos y medianos recursos, de acuerdo con un análisis del Centro Furman de la Universidad de Nueva York, un instituto de investigación y políticas de vivienda.

“Mi distrito es uno de los distritos municipales con mayor densidad de población en la ciudad de Nueva York, y eso ha dificultado la construcción de viviendas más asequibles”, expresó la presidenta del consejo municipal, Julie Menin, quien representa al vecindario, en una entrevista.

Sin embargo, una nueva medida podría pronto dar paso a una importante construcción diferente en Upper East Side, una que, de acuerdo con los especialistas en políticas de vivienda y funcionarios municipales, no solo impulsará la creación de más apartamentos en el área, sino que además generará opciones más asequibles.

Los mencionados cambios están causando protestas por parte de los líderes comunitarios, quienes sin duda perderán influencia en las próximas decisiones de planificación y podrían tener poco poder para detener proyectos que consideren discordantes con el entorno, informó Gothamist.

En 2025, los electores aprobaron una medida legal propuesta por el exalcalde Eric Adams que acelera el proceso de verificación de nuevos proyectos de vivienda y excluye al Ayuntamiento de las decisiones de rezonificación en 12 distritos comunitarios que han producido un número muy bajo de nuevas viviendas asequibles en los últimos cinco años.

Varios análisis independientes hechos por el Furman Center y otros grupos; es posible que Upper East Side figure entre los “12 barrios con peor desempeño” cuando el Departamento de Planificación Urbana publique su lista final el 1 de octubre.

“No cabe duda de que han estado construyendo algo en el Upper East Side”, manifestó Brad Greenburg, director ejecutivo del Furman Center. “Simplemente no es lo que los votantes dijeron que querían, que era más vivienda asequible”.

Las nuevas normativas podrían reducir los costos para los promotores inmobiliarios, quienes ya no tendrán que mantener terrenos baldíos o subutilizados por meses o incluso años, a la espera de la aprobación de los funcionarios locales. Las modificaciones podrían facilitar y abaratar la construcción de proyectos de mayor escala, y la legislación municipal en vigor le exigirá destinar una cuarta parte de los nuevos apartamentos a personas de bajos y medianos ingresos.

Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani podría usar el procedimiento acelerado para impulsar cambios de zonificación a nivel de barrio que afecten a decenas de manzanas y permitan la construcción de edificios más grandes con requisitos de vivienda asequible. La ciudad de Nueva York está llevando a cabo una iniciativa parecida al sur de Prospect Park en Brooklyn.

Las autoridades de vivienda de la Gran Manzana han fijado un objetivo ambicioso para la construcción de viviendas en el vecindario.

El nuevo “Marco de Vivienda Justa” del Departamento de Preservación de la Vivienda exige la construcción de más de 12,700 nuevas residencias en los siguientes cinco años en el Distrito Comunitario 8 de Manhattan, que abarca el Upper East Side y la cercana Roosevelt Island. Se trata del total más alto de la ciudad.

No obstante, se está gestando una fuerte reacción entre los líderes locales, incluyendo los integrantes de la junta comunitaria que representan al Upper East Side y la cercana Roosevelt Island. Les preocupa que los promotores inmobiliarios demuelan casas más adosadas y edificios de poca altura para construir enormes edificios de apartamentos, posiblemente en calles que hasta el momento se han librado de nuevas construcciones, sin que la comunidad pueda hacer mucho al respecto.

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