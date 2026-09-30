“Top Chef VIP 5”: Kelly Ríos se asegura un lugar en el top 10

Justo después del reintegro de Lupillo, José Joel y Nievelis gracias al repechaje, la cocina de “Top Chef VIP 5” se puso muy candente este martes y la más afortunada fue Kelly Ríos, quien logró asegurarse un lugar dentro del top 10 y es una de las favoritas a quedarse con el premio de los $200,000.

Durante el reciente capítulo se vivió de todo un poco: fuertes encontronazos, celebración de cumpleaños, nostalgia, bailes y felicidad; siendo uno de los episodios más diversos en lo que va de esta quinta temporada.

Sin embargo, la que terminó regresando completamente feliz a su casa fue Kelly Ríos. La colombiana obtuvo el pin de inmunidad nuevamente, la ventaja para el próximo reto y, lo más importante, un lugar dentro de los 10 mejores cocineros en esta edición del reality culinario.

Todo eso justo después de también protagonizar uno de los encontronazos más calientes con Ninel Conde, en el reto de equipos.

Kelly Ríos casi pelea con Ninel Conde

Mediante el reto por equipos, Ninel le reclamó a los jueces tras una presunta invasión al espacio del equipo rojo por parte de los azules. Inmediatamente saltó Kelly en defensa de su equipo (azul), alegando que una ensalada del equipo rojo estaba en su estación.

En el intercambio de palabras, el ánimo se fue caldeando cada vez más, al punto de Ninel Conde llamarle “arrabalera” a Kelly y luego hacerle mención al uso de testosteronas, lo que evidentemente provocó una confrontación muy cercana entre ambas, donde otros cocineros e incluso uno de los chefs tuvo que intervenir para alejarlas y evitar que la situación llegara a otros extremos.

Ninel Conde celebra su cumpleaños en “Top Chef VIP”

Otro de los momentos más llamativos de este reciente capítulo fue la sorpresa de la producción de Telemundo, tras llevarle un pastel de cumpleaños y una serenata a Ninel Conde, quien se mostró muy contenta con ese regalo.

“Le doy gracias a Dios por poder festejar estos 50 años aquí. Sinceramente, no lo tenía planeado, pero agradezco a Dios por tener trabajo y estar en este proyecto tan hermoso”, comentó Ninel.

Miguel Arce hace un platillo en honor a su padre

Aunque no pudo obtener el pin de inmunidad, Miguel Arce logró llenarse nuevamente de orgullo al recordar a su padre y una emotiva anécdota sobre el platillo peruano llamado “causa”.

“Me rompí completamente durante un mes. Escuchaba sus audios una y otra vez… pero tenía la opción de romperme eternamente o el estar orgulloso por haber tenido un padre como el que tuve durante 40 años“, mencionó Miguel, recordando que asumió la segunda opción con mucha valentía.

Desde la entrada con una especie de bailoterapia dirigida por Mauricio, se percibía que este capítulo sería extraordinario y así lo fue, como muchos de los que se esperan así en esta etapa de “Top Chef VIP 5“.

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