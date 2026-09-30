“Digger”, de Tom Cruise y González Iñárritu, es calificada de “pretenciosa” y “grandilocuente”

“Digger”, la nueva película de Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise, ha recibido fuertes comentarios de la crítica especializada, la cual ha calificado la película de “pretenciosa” y “grandilocuente”.

En “Digger”, Tom Cruise interpreta a un magnate petrolero en Texas y su actuación ha sido aplaudida por muchos. Sin embargo, el medio especializado Variety publicó una fuerte crítica sobre la película y aseguró que Tom Cruise se excede en la sátira pomposa y pretenciosa del personaje e incluso lo calificó como sobreactuado.

La crítica de Variety señala que González Iñárritu plasmó de una manera pretenciosa e incluso caricaturizó la “arrogancia estadounidense”, lo que a juicio de la crítica le dificultará captar el mensaje de la trama: el impacto del cambio climático.

The Guardian en su crítica calificó a “Digger” como una de las películas más exasperantes del año y aseguró que es una sátira “exasperantemente superficial, laboriosa y autocomplaciente”.

En cuanto a Rotten Tomatoes, la película de Warner Bros Pictures recibió un deficiente 41% de aprobación, cifra que subió ligeramente hasta alcanzar un 52% tras la publicación de nuevas valoraciones durante la jornada.

Resta esperar el recibimiento que tendrá la película en cines tras su estreno, aunque la preventa de boletos está a un nivel preocupante, según reportan medios especializados.

“Digger” es la nueva apuesta de González Iñárritu, quien se decantó por una sátira para plasmar la historia de Digger Rockwell, interpretado por Tom Cruise, uno de los empresarios más poderosos y millonarios del planeta. El conflicto ocurre luego de que el magnate petrolero ignora una advertencia de seguridad sobre sus oleoductos y provoca una crisis ecológica global de proporciones catastróficas.

En su gira de promoción, “Digger” viajó a México para promocionar la cinta. Durante su paso por la capital, Tom Cruise expresó el amor que siente por el país azteca y lo honrado que se siente de trabajar con González Iñárritu, cuyo trabajo elogió ampliamente.

“Alejandro, desde su película “Amores Perros”, quizá un poco antes, es alguien del que he visto cada una de sus películas y para mí es un sueño personal estar aquí con él. Para mí esto es una celebración hacia él, una celebración a México, a su cultura, a su país, a la historia del arte que nace aquí y lo que este país le está dando al mundo, lo que Alejandro le está dando al mundo; es un verdadero privilegio estar aquí”, concluyó.

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