“Esa mancha no se quita”: El demoledor análisis de Carragher tras la condena al Manchester City

El exfutbolista del Liverpool y actual analista deportivo en Sky Sports Jamie Carragher respaldó la resolución de la Premier League que halló culpable al Manchester City por más de un centenar de irregularidades financieras cometidas entre los cursos 2008-09 y 2017-18.

En su intervención televisiva, la leyenda de los Reds reclamó formalmente la desposesión de los trofeos obtenidos por el club mancuniano durante el periodo investigado, argumentando un daño irreparable a la legitimidad de la competición.

“Lo que ha hecho el City es dañar incluso a sus propios jugadores, porque sus trofeos ya no se ven igual. Lo que recuerdo de mis títulos es el momento en el que el árbitro pitó el final. Los jugadores de los otros equipos nunca tendrán esa sensación porque se la robó el Manchester City. Esto no va de medallas, va de sentimientos, y el City ha robado eso”, aseveró el exdefensor inglés.

Asimismo, el analista puso en duda la viabilidad de la continuidad del grupo propietario emiratí al frente de la institución del Etihad Stadium, señalando la incoherencia en la defensa legal mantenida por la directiva tras el fallo.

“Hasta que no se vayan, no sé cómo se va a quitar esa mancha del club. Dicen que tienen pruebas irrefutables. ¿Dónde están?”, cuestionó Carragher, sumándose a la ola de reacciones dentro del fútbol británico que exigen sanciones ejemplares de descalificación o retirada de galardones.

Sigue leyendo:

·Cristiano Ronaldo deja concentración de Portugal: “diré la verdad a los portugueses”

·Estados Unidos remontó ante Chile para su segunda victoria de la fecha FIFA

·Despiden al argentino “Bocha” Batista de la selección de Costa Rica