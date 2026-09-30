FDA retira quesos Graziers por riesgo de E. coli: un cheddar se vincula con 13 casos en EE.UU.

Una variedad de quesos producidos por Sierra Nevada Cheese Company, que incluye Monterey Jack, Jalapeño Jack, cheddar medio y cheddar fuerte, en distintos tamaños y presentaciones, son retirados del mercado por riesgo de contaminación con E. coli.

Un reporte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) indica que los quesos fueron elaborados con leche cruda bajo la marca Graziers y se distribuyeron en todo Estados Unidos.

Investigación vincula un cheddar con 13 casos

Un dato clave de este retiro es la vinculación de un tipo de queso (cheddar) con un brote multiestatal de E. coli O26:H11 investigado por la FDA y los CDC, del cual se registran 13 casos.

Las indagaciones epidemiológicas de las autoridades sanitarias asocian el brote con el consumo de cheddar mediano de leche cruda Graziers. Sin embargo, no se ha identificado un lote, una fecha de producción ni una fuente de contaminación específicos.

¿Cuáles son los productos de queso de leche cruda de Graziers?

Variedad de quesos de leche cruda de la marca Graziers retirados del mercado estadounidense por posible contaminación con E. coli. Crédito: FDA | Cortesía

Monterey Jack de leche cruda Graziers (Cuadrado de 8 oz): UPC 6-87652-16400-9

(Cuadrado de 8 oz): UPC 6-87652-16400-9 Jalapeño Jack de leche cruda Graziers (Cuadrado de 8 oz): UPC 6-87652-16403-0

(Cuadrado de 8 oz): UPC 6-87652-16403-0 Cheddar mediano de leche cruda Graziers (Cuadrado de 8 oz): UPC 6-87652-16506-8

(Cuadrado de 8 oz): UPC 6-87652-16506-8 Cheddar fuerte de leche cruda Graziers (Cuadrado de 8 oz): UPC 6-87652-16507-5

(Cuadrado de 8 oz): UPC 6-87652-16507-5 Cheddar mediano de leche cruda Graziers (Ladrillo de 16 onzas): UPC 6-87652-16501-3

(Ladrillo de 16 onzas): UPC 6-87652-16501-3 Panes Monterey Jack de leche cruda Graziers (Pan de 5 libras): Artículo 6425

(Pan de 5 libras): Artículo 6425 Panes de queso jalapeño Jack de leche cruda Graziers (Pan de 5 libras): Artículo 6426

(Pan de 5 libras): Artículo 6426 Cheddar mediano de leche cruda Graziers (Pan de 5 libras): Artículo 6510

(Pan de 5 libras): Artículo 6510 Cheddar fuerte de leche cruda Graziers (Pan de 5 libras): Artículo 6511

(Pan de 5 libras): Artículo 6511 Bloque de queso cheddar de leche cruda Graziers (Bloque de 40 libras): Artículo 6515 y 6516

¿Cuáles son los riesgos de E. coli?

La E. coli O26:H11 es una cepa de Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC) que puede causar diarrea, a veces sanguinolenta, y complicaciones graves, incluido el síndrome urémico hemolítico. Los niños pequeños, las personas mayores y quienes tienen sistemas inmunitarios debilitados enfrentan mayor riesgo.

Piden no consumir los productos y devolverlos o desecharlos

Como medida de precaución, la empresa detuvo la producción y los envíos de todos los quesos Graziers de leche cruda y notificó a sus clientes directos.

Los consumidores deben evitar consumir o servir los productos retirados y devolverlos al lugar de compra para recibir un reembolso, o desecharlos. En caso de dudas se puede comunicar con Sierra Nevada Cheese Company a través del (530) 934-8662, de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5 p. m., hora del Pacífico, o en ecallinfo@sierranevadacheese.com.

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