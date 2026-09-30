Sentencian a siete años de cárcel a excampeón mundial de snooker en billar por abuso de dos menores

El exjugador británico Graeme Dott, campeón mundial de snooker en billar en 2006, fue condenado el pasado martes a siete años de prisión por abusar sexualmente de dos menores en distintos periodos. La sentencia fue dictada por un tribunal de Edimburgo, Escocia.

Dott, de 49 años, cometió los abusos contra una niña entre 1993 y 1996. También abusó de un niño entre 2006 y 2010. Al comunicar la condena, el juez destacó la gravedad de los hechos y el impacto que tuvieron en las víctimas.

El magistrado afirmó que el exdeportista había “robado a los denunciantes una parte importante de su infancia” y que sus acciones representaron “una grave violación de su confianza”.

Durante el juicio, la primera víctima, que actualmente tiene 40 años, relató varios episodios de conducta sexual inapropiada por parte de Dott. También dijo que aquellas experiencias la dejaron “en shock y asustada”.

Graeme Dott has been jailed. The former snooker world champion was given 7 years for child sexual abuse pic.twitter.com/oNhOWTBY9Y — Hits Radio News (@HitsRadioNews) September 29, 2026

La mujer señaló que todavía recuerda detalles relacionados con esos encuentros y el efecto que tuvieron en su vida.

En el segundo caso, la víctima declaró que Dott incurrió en tocamientos inapropiados en distintas ocasiones. Según su testimonio, el exjugador también le daba comida, bebidas y dinero como “recompensa”.

La denuncia de la primera víctima llegó a conocimiento de la policía en 2001. Sin embargo, en ese momento no se presentaron cargos contra Dott. La mujer volvió a denunciarlo el año pasado. Esa nueva actuación abrió el proceso que terminó con la condena anunciada en Edimburgo.

Dott fue una de las figuras destacadas del snooker británico. Ganó el Campeonato Mundial de 2006 en el Crucible Theatre de Sheffield.

También llegó a la final del torneo en 2004 y 2010. Tras conocerse su imputación, su nombre fue retirado del Salón de la Fama del snooker mundial.

El snooker es una modalidad de billar que se juega sobre una mesa más grande que la del billar tradicional y con 22 bolas: 15 rojas, seis de colores y una blanca.

El objetivo es sumar puntos embocando las bolas en un orden específico. Los jugadores alternan una bola roja y luego una de color. Cada bola tiene un valor distinto. Gana quien acumula más puntos al final de la partida.

Este deporte nació en el Reino Unido y es muy popular en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Los torneos profesionales tienen gran audiencia y el Campeonato Mundial de Snooker es el evento más importante del circuito.



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