J Balvin y Jordan se inspiran en Colombia con su quinta colaboración de calzados Air

Durante este miércoles se dio a conocer un nuevo acuerdo entre el reguetonero J Balvin y la marca deportiva de la leyenda del baloncesto de la NBA, Michael Jordan, específicamente en el ámbito de los calzados con una de las versiones más reconocidas y vendidas a nivel global, las Air Retro 4.

Esta versión de este calzado está denominada como “Amazonas” porque fue inspirada en esas tierras colombianas y en el caimán amarillo, significando así la quinta colaboración del reguetonero con esta exitosa marca.

¿Cómo es el nuevo modelo de las Jordan Air Retro 4?

Esta renovación respeta por completo el diseño original, aunque el cambio ocurre en el color, el cual es una especie de amarillo claro justamente por la Amazonía y con un concepto de Piel de Caimán que va desde la parte frontal hasta la trasera, en el diseño inferior.

Este calzado, sin duda, significa un estilo que puede ser en múltiples ocasiones, resaltando los outfits deportivos, evidentemente por lo llamativo que pueden resultar dependiendo de la unión de los colores con los que se ha utilizado. Están hechos para llamar la atención de manera inmediata, también por el brillo que puede irradiar.

Esto dice J Balvin tras esta nueva colaboración con la marca Jordan

“A lo largo de los años, cada diseño de Jordan me ha dado la oportunidad de contar una historia diferente. Esta edición se inspiró en el Amazonas, una de las regiones más queridas de Colombia, y en la fuerza y belleza del caimán amarillo. Estos elementos alimentan mi creatividad, y esas influencias pueden verse reflejadas en los colores, las texturas y los detalles del diseño. Orgulloso de ser colombiano, orgulloso de ser Latino Gang”, afirmó J Balvin.

Las asociaciones anteriores entre Balvin y Jordan Air exploraron temas como el optimismo, la creatividad, el hogar y la autoexpresión. Ahora, sobresalió la naturaleza y la resiliencia, básicamente por el caimán amarillo. Sin duda alguna, este diseño nunca pasa de moda y es sinónimo de un hombre que siempre está seguro de sí mismo.

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