El seguro federal contra inundaciones sube 90% y millones quedan expuestos

El seguro federal contra inundaciones cuesta alrededor de $1,100 al año, un aumento aproximado de 90% en cinco años, mientras millones de propiedades en Estados Unidos enfrentan riesgos graves sin cobertura del programa federal.

Un análisis de The Associated Press encontró que el costo creciente de las pólizas coincide con una reducción de aproximadamente 500,000 coberturas vigentes en el programa federal durante los últimos cinco años, lo que amplía la brecha de protección frente al riesgo de inundaciones.

La diferencia puede ser especialmente costosa para los propietarios porque las pólizas estándar de vivienda generalmente no cubren los daños causados por inundaciones. Por ello, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) recomienda considerar una póliza específica incluso fuera de las zonas de mayor riesgo, ya que las inundaciones también pueden afectar propiedades ubicadas fuera de las áreas de mayor peligro de los mapas oficiales.

Antes de renovar o cancelar una póliza, revisa el riesgo de inundación de tu propiedad y confirma qué daños cubre tu seguro de vivienda. Si necesitas protección adicional, compara las opciones del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones (NFIP) con las pólizas privadas disponibles en tu zona.

Millones quedan fuera de la cobertura contra inundaciones

Solo 2.4% de las propiedades del país están protegidas por 4.5 millones de pólizas federales, aunque 8.4% enfrenta riesgo grave o extremo de inundación, según el análisis de AP. Además, el número de pólizas cayó en aproximadamente 500,000 durante cinco años.

La brecha significa que hay más de tres propiedades en riesgo grave de inundación por cada una asegurada mediante el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones (NFIP).

Para Jeffrey Schlegelmilch, director académico del Centro Nacional para la Preparación ante Desastres de la Escuela del Clima de Columbia, el problema está estancado: “Todos coinciden en que está roto, pero nadie logra acordar cómo arreglarlo”.

El precio de la póliza obliga a asumir más riesgo

El aumento de las primas no afecta por igual a todos los propietarios. Dan Charlson, residente de Lake Charles, Louisiana, explicó a AP que canceló su cobertura después de que la prima aumentara de unos $900 a $4,000 anuales.

“Analizo cuánto cuesta reparar la casa y que solo se inundó una vez en 50 años. Es un análisis de riesgo”, explicó Charlson. El problema es que esa apuesta puede derivar en una deuda mayor que cualquier ahorro acumulado por cancelar la póliza.

FEMA limita a 18% anual la mayoría de los aumentos, pero muchas primas seguirán escalando hasta alcanzar su precio completo según el riesgo. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) calculó que 9% de las pólizas necesitaría aumentos superiores a 300% para llegar a ese nivel.

Los mapas pueden ocultar peligro

FEMA utiliza sus mapas de riesgo para determinar dónde una vivienda con hipoteca respaldada por el gobierno federal debe tener seguro contra inundaciones. Sin embargo, no estar dentro de una zona obligatoria no garantiza que un inmueble esté a salvo de este riesgo.

Por ejemplo, en las áreas de Kentucky golpeadas por las inundaciones de 2022, solo 2.1% de las propiedades tenía seguro, pese a que 47% enfrentaba riesgo grave o extremo. Apenas 18% de los edificios afectados aparecía dentro de una zona oficial de alto riesgo.

El economista jefe de First Street, Jeremy Porter, advirtió que en el noreste y otras regiones interiores “la precipitación extrema es la forma en que se manifiesta el cambio climático”. Esto importa en Nueva York y Nueva Jersey, donde una lluvia intensa puede provocar daños lejos de la franja costera.

Una inundación puede esfumar tus ahorros

Para viviendas de una a cuatro familias, el Programa del Seguro Nacional de Inundación (NFIP) ofrece hasta $250,000 para la estructura de una vivienda y hasta $100,000 para las pertenencias. Los inquilinos también pueden comprar cobertura para sus bienes, una protección relevante si el agua destruye muebles, ropa o aparatos electrónicos.

Sin seguro, la asistencia federal no sustituye una póliza. FEMA puede ofrecer ayuda después de una declaración presidencial de desastre, pero está orientada a necesidades básicas y no necesariamente cubre la reconstrucción completa de un hogar afectado.

El caso de Jennifer Campbell muestra el costo. Su vivienda en Kentucky sufrió cerca de $100,000 en daños; pasó de no tener pago hipotecario a solicitar un préstamo y depender parcialmente de la asistencia de FEMA.

Qué revisar antes de cancelar tu póliza contra inundaciones

Si vives en Nueva York o Nueva Jersey, la recomendación es contratar ahora en lugar de esperar a que se anuncie una tormenta. Las pólizas del NFIP generalmente tienen un periodo de espera de 30 días, aunque existen excepciones, entre ellas ciertas compras vinculadas con la contratación, renovación o ampliación de una hipoteca respaldada federalmente.

Consulta el riesgo de tu dirección , incluso si no estás en una zona donde la cobertura sea obligatoria

, incluso si no estás en una zona donde la cobertura sea obligatoria Pide cotizaciones federales y privadas y compara deducible, límites, exclusiones y protección de pertenencias

y compara deducible, límites, exclusiones y protección de pertenencias Confirma las condiciones de tu hipoteca: si la estructura está en una zona con al menos 1% de probabilidad anual de inundación y tiene un préstamo respaldado o regulado federalmente, generalmente debes mantener cobertura

si la estructura está en una zona con al menos 1% de probabilidad anual de inundación y tiene un préstamo respaldado o regulado federalmente, generalmente debes mantener cobertura No confundas ayuda con seguro: una póliza paga conforme al contrato aunque no exista declaración federal de desastre

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el aumento de precio en el seguro de vivienda por inundación

¿El seguro de vivienda cubre una inundación?

Generalmente no. Necesitas una póliza separada del NFIP o de una aseguradora privada para cubrir daños causados por una inundación.

¿Cuánto cuesta el seguro contra inundaciones?

La póliza federal típica cuesta aproximadamente $1,100 al año, 90% más que hace cinco años. El precio individual depende del riesgo y las características de la propiedad.

¿Debo comprar el seguro contra inundación si el banco no me obliga?

La ausencia de una obligación hipotecaria no elimina el riesgo. Revisa lluvias, drenaje, cercanía al agua e historial de inundaciones antes de decidir.

¿Los inquilinos pueden asegurar sus pertenencias?

Sí. El NFIP permite contratar cobertura de contenido de hasta $100,000 para proteger bienes dentro de la vivienda.

Conclusión

El aumento de las primas del seguro federal contra inundaciones podría llevar a más propietarios a cancelar su cobertura justo cuando las lluvias extremas reducen la utilidad de los mapas históricos para medir todo el riesgo real.

Si el Congreso no crea un programa de asistencia basado en los ingresos, como recomendó la GAO, una futura inundación podría convertir el ahorro de una prima en años de deuda para los propietarios o en la pérdida de sus bienes esenciales.

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