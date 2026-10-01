Hombre encuentra $128,000 en un cajero y los entrega a la policía: ¿podía quedárselos?

Un barbero de 37 años encontró bolsas con $128,514 y 19 cheques sobre un cajero automático en Lewisville, Texas. En lugar de llevárselos, buscó a su propietario y entregó todo a la policía. Y es que encontrar el dinero no le daba derecho a conservarlo.

El efectivo tenía dueño, aunque estuviera olvidado

Julie Forrester Rogers, profesora de Derecho de Southern Methodist University, en Dallas, explicó a The U.S. Sun que el dinero seguía perteneciendo a quien lo había perdido.

La idea de que quien encuentra algo puede quedárselo no prevalece sobre los derechos del propietario.

“Quien encuentra el dinero no tiene derechos sobre el efectivo frente a su verdadero propietario. En este caso, se localizó al verdadero propietario y el dinero fue devuelto legítimamente”, señaló.

La legislación de Texas considera delito apropiarse ilegalmente de bienes con la intención de privar de ellos a su dueño, incluyendo hacerlo sin su consentimiento efectivo.

Por ello, llevarse dinero ajeno puede tener consecuencias legales aunque se haya encontrado desatendido.

En este caso, el propietario resultó ser Bank of America.

Un trabajador técnico de Brink’s, proveedor encargado de manejar el efectivo de los cajeros de la cadena, había dejado accidentalmente las bolsas sobre el cajero.

El banco recuperó el dinero gracias a la decisión del barbero.

Primero intentó devolverlo a un restaurante

Según el reporte de The U.S. Sun, el hombre, cuya identidad no fue revelada, acudió a retirar dinero de un cajero de Bank of America en West Main Street, en Lewisville, a principios de agosto.

Una de las bolsas contenía $128,514 y un recibo bancario. En otra, más pequeña, había 19 cheques, de acuerdo con CBS News.

La información en una de ellas le hizo pensar que pertenecían a un Chick-fil-A cercano.

Sin embargo, cuando mostró el efectivo a un gerente del restaurante, este le dijo que no era del establecimiento.

El barbero llamó entonces al 911 y entregó todo a las autoridades.

Los agentes contaron el dinero dos veces antes de sellarlo y resguardarlo en el depósito de bienes del Departamento de Policía de Lewisville.

Qué sucede si nadie identifica al propietario

Rogers explicó que, cuando no aparece el dueño, puede surgir otra disputa:

“La cuestión suele ser si los bienes perdidos –o, en este caso, probablemente olvidados– deben entregarse a quien los encontró o al propietario del lugar donde se encontró el objeto”.

La distinción importa: cuando se consideran bienes perdidos, es más probable que correspondan a quien los encontró; cuando fueron colocados en un sitio y después olvidados, normalmente quedan bajo la responsabilidad del propietario del establecimiento.

“Pero los derechos del verdadero propietario tienen prioridad sobre cualquier derecho de quien los encuentre o del propietario del lugar”, puntualizó.

La policía quiere reconocer su decisión

La detective Gina Miller destacó lo inusual del caso: “He tenido casos en los que buenos samaritanos han entregado bienes que encontraron, carteras, identificaciones, cosas así. Pero, en el caso de $128,000, nunca antes alguien me había entregado esa cantidad de dinero”.

La policía busca reconocer al hombre por su actuación, posiblemente mediante una ceremonia privada.

Sigue leyendo:

– El seguro federal contra inundaciones sube 90% y millones quedan expuestos

– Nuevo ciclo de SNAP permite recuperar hasta $306 al mes en Nueva York a partir de hoy

– Dueña de negocio que amenazó a taqueros con llamar a ICE dice que su empresa se está arruinando