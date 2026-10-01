Kohl’s busca trabajadores para la temporada navideña: hay empleos en más de 1,100 tiendas

Kohl’s busca trabajadores temporales para reforzar sus tiendas y centros de distribución durante la temporada navideña de 2026. La cadena ofrece horarios flexibles, pagos semanales y un descuento de 15% para empleados, con oportunidades que varían según la ubicación.

Qué trabajos puedes encontrar

La contratación incluye puestos en tiendas Kohl’s, espacios de Sephora dentro de sus establecimientos, centros de distribución y centros de preparación de pedidos por internet.

El trabajo abarca desde ayudar a los compradores a elegir regalos hasta mantener la mercancía en movimiento y preparar los envíos.

Entre las opciones están los puestos de asociado de ventas, enfocados en atender a los clientes, y de manejo de materiales, cuyas tareas incluyen seleccionar, empacar y enviar productos.

Hay oportunidades de tiempo completo y parcial, aunque la disponibilidad depende de las necesidades de cada establecimiento.

Para quienes buscan ingresos adicionales durante las fiestas, estas posiciones permiten incorporarse a una de las épocas de mayor actividad del comercio.

También pueden servir como una primera experiencia laboral en ventas o distribución.

Cómo solicitar un empleo

Los candidatos pueden buscar vacantes y enviar su solicitud en careers.kohls.com/seasonal.

Allí encontrarán opciones separadas para trabajar en tiendas y en distribución, por lo que pueden elegir el área que mejor se ajuste a su experiencia e intereses.

También es posible enviar la palabra “Apply” por mensaje de texto al 24508 para recibir instrucciones sobre el proceso.

La empresa anuncia un proceso simplificado mediante el cual los candidatos calificados pueden recibir ofertas en cuestión de días.

Sin embargo, el tiempo de respuesta puede variar y presentar una solicitud no garantiza la contratación.

Quienes todavía no encuentren una oportunidad adecuada pueden inscribirse en la red de candidatos de Kohl’s para recibir avisos por correo electrónico.

La compañía está agregando empleos de temporada para 2026 y anticipa nuevas publicaciones.

Qué beneficios ofrece Kohl’s

Los trabajadores temporales tienen acceso a pagos semanales, horarios flexibles y un descuento de 15% en compras.

Este beneficio incluye marcas como Nike, LEGO y Levi’s, además de las marcas exclusivas de la cadena.

Kohl’s también anuncia acceso inmediato a 15 centros de bienestar para sus empleados de temporada en tiendas y operaciones de distribución y preparación de pedidos.

Los servicios incluyen atención médica primaria, fisioterapia y apoyo general para la salud

La convocatoria no establece un salario uniforme para todos los puestos. Antes de postularse, los candidatos deben revisar la remuneración, los horarios y las funciones de la vacante que les interese.

Una oportunidad que puede continuar después de las fiestas

El empleo temporal también puede abrir una puerta para permanecer en la empresa.

Kohl’s señala que muchos de sus trabajadores de largo plazo comenzaron como refuerzo navideño y destaca la experiencia práctica y las relaciones laborales que se desarrollan durante esos meses.

La continuidad dependerá de las oportunidades disponibles.

Por ello, quienes busquen quedarse después de la temporada pueden plantear ese interés durante el proceso de contratación.

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