Mbappé presume los trofeos de la Bota de Oro y el Balón de Bronce que ganó en el Mundial 2026

Kylian Mbappé sigue optando por reivindicarse. El delantero del Real Madrid publicó este jueves en sus redes sociales una serie de fotografías mostrando la Bota de Oro y el Balón de Bronce que conquistó en el pasado Mundial, los galardones que lo reconocieron como máximo goleador y tercer mejor jugador del torneo.

Una publicación que llega en un momento especialmente significativo, con las votaciones del Balón de Oro ya cerradas y la gala prevista para el próximo 26 de octubre.

El francés, uno de los nombres que aspiran al galardón, vuelve así a poner sobre la mesa sus credenciales y a recordar su espectacular actuación con la selección francesa.

La Bota de Oro le reconoció como máximo goleador del Mundial, mientras que el Balón de Bronce premió su rendimiento individual durante el torneo.

Dos galardones que Mbappé ha decidido volver a mostrar públicamente cuando la lucha por el premio al mejor futbolista del año entra en su recta final.

Kylian mostró en IG que ya recibió oficialmente la Bota de Oro de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/AB15vfg9AN — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 1, 2026

Reivindicación en plena carrera por el Balón de Oro

El gesto del delantero no llega aislado. Mbappé ha protagonizado durante las últimas semanas varias declaraciones en las que ha defendido sus opciones de conquistar por primera vez el Balón de Oro.

En una entrevista concedida a ‘France Football’, el atacante del Real Madrid aseguró que “este es un buen año para ganarlo”, dejando clara su intención de competir por el prestigioso reconocimiento.

Su candidatura también ha recibido el respaldo público de Thibaut Courtois, que recientemente pidió el Balón de Oro para su compañero. Mbappé, además, quiso zanjar cualquier rumor de tensión con Ousmane Dembélé, vigente ganador del premio: “Ya he hablado con él, no hay ningún problema, es un amigo”, afirmó.

Ahora, con las votaciones ya cerradas, el francés utiliza uno de sus principales argumentos visuales para reivindicar su candidatura: los trofeos que conquistó en el Mundial y que resumen su protagonismo con Francia.

Mientras continúa la incertidumbre alrededor de su recuperación, Mbappé ha decidido poner el foco en otra parte: su legado mundialista.

Las imágenes de la Bota de Oro y el Balón de Bronce funcionan como un recordatorio de su actuación en el Mundial y de los argumentos que el francés considera que respaldan su candidatura al Balón de Oro.

El delantero sigue esperando el desenlace de una votación que ya está decidida y cuya resolución se conocerá el próximo 26 de octubre. Hasta entonces, Mbappé vuelve a presumir de su vitrina mundialista mientras permanece en el centro del debate tanto por sus méritos deportivos como por la polémica generada alrededor de su recuperación.

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