Brianda Deyanara es la última eliminada en “La Casa de los Famosos México 4”

En la última gala de eliminación le tocó despedirse a la participante más querida por todos los habitantes: Brianda Deyanara, convirtiéndose en la novena eliminada de esta cuarta temporada en “La Casa de los Famosos México“.

Con su dulzura y nobleza, Brianda logró ganarse el cariño de todos, logrando así sumar muchos seguidores mediante su participación en el reality. No obstante, eso no le alcanzó para lograr el objetivo final, tras quedar a un paso de la décima semana.

Brianda Deyanara se va contenta con su participación en “La Casa de los Famosos México 4”

A pesar de que su salida debe haber tenido un sabor agridulce, la influencer manifestó su satisfacción en sus reuniones con los presentadores del reality desde el foro, donde también se reencontró con excompañeros que habían salido un poco antes que ella.

“Estoy feliz de que me hayan permitido estar tanto tiempo y quiero agradecerle al público por eso”, destacó Brianda tras su salida de la casa; aunque dijo a modo de broma: Todavía aguantaba una semana más”.

Respecto a la mayor reflexión que le dejó la casa, Brianda resaltó que aprendió a valorar mucho más la amistad por la manera en la que suceden las cosas allí dentro.

Así va la lista de participantes que no siguen en competencia:

Ximena Herrera

Fede Vigevani (infiltrado)

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Yanet García.

Luis Chaparro

Aldo Rendón (problemas de salud)

Flor Vigna

Gala Montes (abandonó)

Masad Altamimi

Cynthia Klitbo

Brianda Deyanara.

Semana final en “La Casa de los Famosos México 4”

En estos momentos se está llevando a cabo la última semana de la competencia, en la que siete habitantes quedan con vida en la lucha por el premio único de cuatro millones de pesos.

Mariana Ochoa, Yahir, Karina Torres, Ese Pérez, Gema Garoa, Ernesto Laguardia y Memo Schutz son los participantes que tratarán de llevarse el maletín de dinero a su casa y, como ha sucedido durante toda la temporada, el público tendrá la última palabra. Recuerda que puedes votar por tu participante favorito en la plataforma de “La Casa de los Famosos México”.

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