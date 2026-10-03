Todos los exhabitantes regresan a “La Casa de los Famosos México 4”

Durante este viernes se vivió una última fiesta especial en “La Casa de los Famosos México 4“, debido a que todos los exhabitantes sorprendieron a los cinco finalistas que quedan en competencia reingresando, pero solamente para vivir esa noche nuevamente juntos.

Fue un reencuentro que incluyó a Aldo Rendón, quien ya había vuelto hace un par de días con el show de Alejandra Guzmán, y al influencer Fede Vigevani, quien estuvo durante las dos primeras semanas como “infiltrado”.

La única que no asistió a la fiesta fue Gala Montes, la exhabitante que llegó a mitad del reality y se fue un par de días después, con una polémica salida que generó diversas versiones y hasta ahora no se conoce alguna que haya confirmado.

La fiesta se prendió con la banda La Adictiva

La producción no permitió que fuera un simple compartir de reencuentro; querían que el último viernes dentro de la casa fuera un verdadero bonche y por esa razón también invitaron a la banda La Adictiva.

Tal como lo indica su nombre, su música regional contagió a los habitantes de “La Casa de los Famosos”, poniendo a todos a bailar con mucho entusiasmo, incluso a Masad Altamimi, el árabe que cada vez tiene más cosas de mexicano, disfrutando también con el ritmo norteño de La Adictiva.

Mucho más que un brindis…

Durante esta reunión también quedó ratificado que la cuarta temporada tuvo otra tendencia a las anteriores, debido a que reinaron los verdaderos lazos de unión y la convivencia sana, a pesar de que hubo algunas diferencias a lo largo de las semanas.

Como toda una familia, en comunión realizaron un brindis grupal por los cinco finalistas y por la gran experiencia que vivieron dentro de este reality, que cambió la vida para muchos de ellos. Muchos llegaron siendo desconocidos y se van siendo amigos; otros llegaron siendo amigos y se van como hermanos.

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