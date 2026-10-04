Metro a mitad de precio en Nueva York: quiénes pueden obtener el descuento

Los neoyorquinos con ingresos bajos pueden reducir a la mitad lo que pagan por viajar en metro y autobuses elegibles mediante Fair Fares NYC. El programa municipal mantiene abiertas las solicitudes y registra 381,610 personas inscritas.

Quiénes califican para pagar menos

Para obtener el descuento en metro y autobuses, los solicitantes deben vivir en la ciudad de Nueva York, tener entre 18 y 64 años y cumplir el límite de ingresos del hogar.

Se consideran los ingresos brutos, es decir, antes de impuestos y otras deducciones.

El límite vigente equivale al 150% del nivel federal de pobreza y depende de cuántas personas integran el hogar.

En términos sencillos, no existe una sola cantidad máxima para todos: una familia más grande tiene un límite distinto al de alguien que vive solo.

La ciudad propone ampliar ese límite al 200%, pero al 4 de octubre la modificación sigue en proceso.

La audiencia pública están programados para el 19 de octubre de 2026.

Tampoco pueden obtener el descuento para metro y autobuses quienes ya reciben o califican para otro beneficio de transporte equivalente, como el programa Reduced-Fare de la MTA.

La situación migratoria no impide participar: Fair Fares no pregunta ni registra información sobre el estatus migratorio de los solicitantes.

En qué transportes se puede usar

El beneficio reduce 50% las tarifas del metro y de los autobuses incluidos en el programa. También cubre Staten Island Railway, el tranvía de Roosevelt Island y Hudson Rail Link.

Los usuarios de Access-A-Ride pueden recibir igualmente un descuento de 50% en sus viajes.

En ese caso, se aplica automáticamente cuando las cuentas de Fair Fares y Access-A-Ride quedan vinculadas.

Para quienes usan la tarjeta Fair Fares NYC OMNY, después de realizar 12 viajes pagados en un periodo de siete días, los siguientes viajes cubiertos durante ese mismo periodo son gratuitos.

Es necesario utilizar la misma tarjeta para acumularlos.

Cómo solicitar el descuento

El trámite comienza en nyc.gov/fairfares, donde los interesados pueden responder las preguntas de elegibilidad y continuar con la solicitud en línea mediante ACCESS HRA.

Si se requieren documentos, el sistema indicará cuáles deben presentarse para comprobar identidad, residencia e ingresos.

Se pueden cargar mediante la aplicación móvil ACCESS HRA, disponible desde nyc.gov/ffdocs.

Los solicitantes tienen 10 días para entregar los documentos requeridos. Una vez completado el expediente, la revisión puede tomar hasta 30 días.

La aprobación permite participar durante un año, siempre que se mantengan los requisitos.

Hay una guía de solicitud en español y otros idiomas. Quienes necesiten ayuda pueden llamar al 311 o acudir a una oficina del programa.

Qué hacer después de la aprobación

La tarjeta Fair Fares OMNY se entrega sin saldo, por lo que hay que agregar dinero antes de utilizarla.

El descuento permite pagar la mitad de cada tarifa cubierta, esto no significa que la ciudad deposite dinero para viajar.

Si la tarjeta se pierde o es robada, el usuario debe ingresar a su cuenta ACCESS HRA para reportarla.

El 311 también ofrece orientación sobre el trámite y las ubicaciones de atención presencial.

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