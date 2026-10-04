Tiroteo en una fiesta callejera en Georgia deja al menos dos muertos y 35 heridos

Al menos dos personas murieron y otras 35 resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en una fiesta callejera en Vienna, Georgia, una comunidad rural situada en el centro-sur del estado.

Los disparos se produjeron alrededor de la 1:25 de la madrugada, mientras agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Dooly patrullaban el evento, según las autoridades.

Los dos fallecidos murieron en el lugar. Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la región para recibir atención médica.

El forense del condado de Dooly, Brett Watts, identificó a las víctimas mortales como dos hombres de 20 y 23 años. Ambos presentaban heridas de bala y sus familiares ya fueron informados de las muertes.

La oficina del médico forense tiene previsto realizar las autopsias el viernes, un procedimiento que permitirá obtener información adicional sobre las circunstancias de los fallecimientos.

Las autoridades aún buscan esclarecer el ataque

La Oficina de Investigación de Georgia confirmó que está colaborando en la investigación, que permanece abierta.

Por el momento, las autoridades no han informado si han determinado el motivo del tiroteo ni si existe un sospechoso identificado.

“La investigación sigue activa y en curso. Por el momento, no hay información adicional disponible para su divulgación”, declaró a NBC News Lydia Bullard, especialista en asuntos públicos de la oficina del sheriff.

El tiroteo ocurrió durante una celebración que medios locales describieron como una fiesta de bienvenida. La investigación continúa mientras las autoridades recopilan información sobre lo ocurrido y tratan de establecer quién abrió fuego y por qué.

Vienna se encuentra a unas dos horas al sur de Atlanta, en una zona rural del estado de Georgia.

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