Alerta por ráfagas de viento y descenso térmico en Staten Island

Este lunes en Staten Island pasará un frente frío que traerá consigo un clima más fresco y fuertes vientos con rachas de hasta 30 mph.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), un frente frío se desplazará por la zona este inicio de semana sin traer precipitaciones consigo, ya que el aire seco posiblemente hará que cualquier humedad se evapore antes de llegar al piso.

La zona de alta presión se desplazará hoy en la noche, trayendo aire mucho más frío que se mantendrá hasta el martes en la noche. Las horas más frías de la semana se registrarán desde la noche de este lunes hasta el martes por la noche.

Las temperaturas máximas para el martes se mantendrán en su mayoría alrededor de los 60 °F en Staten Island y el área metropolitana de Nueva York, con la probabilidad de alcanzar los 65 °F en algunas zonas. Aunque los vientos del lunes en la noche deberían evitar heladas, la disminución de la intensidad del viento el martes en la noche se incrementara la posibilidad de heladas en algunas zonas.

Asimismo, las temperaturas mínimas del martes en la noche fluctuarán entre los 30 grados en las zonas del interior y poco menos de 50 °F en el área de Nueva York, que incluye Staten Island, informó SI Live.

Es probable que haya heladas, pero serían irregulares, y las áreas cercanas a la Gran Manzana tienen más posibilidades de sufrirlas que las zonas más rurales.

En la ciudad de Nueva York, las temperaturas volverán a niveles normales para la época del año entre mediados y finales de la semana, mientras que la alta presión se aleje y un sistema meteorológico atraviese la región. Un frente cálido pasará el miércoles, seguido de un frente frío el jueves, antes de que la presión alta vuelva para el fin de semana.

De aquí en adelante, los neoyorquinos deben esperar un cambio de clima fresco y seco actual a condiciones más típicas de inicios de octubre a mediados de la semana.

Los frentes cálidos y fríos del miércoles y del jueves podrían producir cambios en las condiciones meteorológicas. El regreso de la alta presión en el fin de semana sugiere otro periodo de tiempo seco y tranquilo.

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