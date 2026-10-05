Daniil Medvedev fue descalificando del Abierto de China por pelotazo a espectador

El ruso Daniil Medvedev fue descalificado este lunes en la semifinal del Abierto de China tras golpear involuntariamente con una pelota a un espectador en la grada cuando Novak Djokovic dominaba el marcador por 7-5 y 5-3 tras dos horas y 17 minutos de batalla en la pista central Diamond.

La bola impactó directamente en el ojo del aficionado tras un punto del noveno juego de la segunda manga, obligando al juez de silla a aplicar la máxima sanción reglamentaria y decretar el pase del tenista serbio a la gran final del certamen asiático.

Hasta la interrupción, la contienda había afectado a Djokovic, quien resistió los embates del ruso salvando 16 de las 18 oportunidades de quiebre que afrontó. Tras adjudicarse un parcial de apertura de máximo desgaste táctico y tomar la delantera en el segundo set aprovechando los quiebres sobre el servicio de un mermado Medvedev, ‘Nole’ servía para sellar el choque cuando se produjo el incidente que detonó la descalificación del moscovita.

A sus 39 años, Djokovic se convierte en el finalista de mayor edad en la historia de la categoría ATP 500 desde su creación en 2009 y alcanza la final número 146 de su carrera profesional, igualando al mítico Ivan Lendl en la tercera posición histórica de la era Open. El seis veces campeón buscará coronar otra página dorada este martes cuando dispute la final ante el australiano Alex de Miñaur.

Con este triunfo, el balcánico elevó su registro histórico a 33 victorias sin derrotas en el feudo de Pekín y aseguró su regreso oficial al top 10 del ranking ATP.

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