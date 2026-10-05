Mamdani reducirá el registro de espera para subsidios de cuidado infantil en 10,000 beneficiarios

La administración del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdanni, sacará a 10,000 familias de bajos recursos de la gran lista de espera para recibir guarderías subvencionadas, de acuerdo con lo que dijeron los funcionarios municipales.

La medida, que será anunciada este lunes, supondrá un gran alivio para los padres que no pueden costear el cuidado infantil y para proveedores que tienen dificultades para llenar sus plazas.

Los defensores del cuidado infantil habían pedido al alcalde que eliminara a las familias de la lista de espera mientras trabajaba para crear un sistema universal de cuidado infantil en los cinco distritos de la ciudad.

“Para las familias que luchan por llegar a fin de mes, y para los proveedores que les brindan cuidado infantil de alta calidad y constante, el acceso a los vales es sencillamente transformador. La ampliación de los vales anunciada hoy es un paso fundamental para garantizar que ninguna familia se quede atrás en nuestro camino hacia el cuidado infantil universal“, expresó Mamdani en un comunicado.

El conocido Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (Child Care Assistance Program) se financia de forma principal con fondos estatales y subvenciona el cuidado infantil y las actividades extraescolares para niños de 6 semanas a 13 años.

Más de 100,000 familias de la ciudad de Nueva York, que cumplen con los requisitos de ingresos, usan un cupón. Una familia de cuatro personas puede ganar hasta 116,000 dólares para ser elegible.

No obstante, la demanda de los vales ha superado con creces el presupuesto del programa, pese a las inversiones históricas de la gobernadora Kathy Hochul y la ciudad, lo que ha dejado a miles de familias en una lista de espera cada vez mayor desde mayo del año pasado, informó Gothamist.

Las familias sin hogar, con un hijo con necesidades especiales o con ingresos muy bajos (menos de $99,000 dólares), tenían una prioridad para recibir un vale o conservar el que ya tenían. Todas las demás familias, tanto las recién aprobadas como las que trataban de renovar sus vales para otro año, fueron incluidas en la lista de espera.

Los proveedores de cuidado infantil señalaron que algunas familias a las que atendían tuvieron que retirar a sus hijos de sus programas este año después de perder sus vales. Los proveedores, sobre todo en barrios de bajos recursos, que dependen en gran medida de los vales para cubrir el costo del cuidado infantil.

Más de 16,000 están en la lista de espera y las autoridades municipales apuntaron que, si todavía cumplen con los requisitos, recibirán sus vales en los siguientes meses. Hochul está invirtiendo $475 millones de dólares para eliminar a las familias de la lista de espera.

“Ninguna familia debería tener dificultades para costear el cuidado infantil que necesita y merece, y seguiré luchando para brindar cuidado infantil universal a todas las familias de nuestra ciudad y estado”, expresó en un comunicado.

A inicios de este 2026, la ciudad anunció que cubriría todos los gastos de bolsillo de los vales y que el servicio sería totalmente gratuito para 22,000 familias. Los padres pagan un máximo de $15 dólares semanales por el cuidado infantil, aunque esta cantidad puede variar de acuerdo con sus ingresos. Las familias que reciben asistencia pública no pagan ninguna cuota semanal.

Los padres ahora podrán consultar el nuevo mapa de guarderías de la ciudad para encontrar qué programas aceptan vales.

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