Mbappé responde a Mourinho al montar bicicleta mientras se recupera de su lesión

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, actualmente de baja tras sufrir una hiperextensión en la rodilla izquierda con Francia el pasado 25 de septiembre, publicó un vídeo en sus redes sociales montando en bicicleta.

La acción cobra relevancia tras las explícitas declaraciones de su técnico, José Mourinho, quien pocas semanas atrás prohibió públicamente el ciclismo a sus dirigidos aduciendo que “eres futbolista las 24 horas” y que una caída podía marginar a un jugador por varias jornadas.

En la secuencia publicada en Instagram, acompañada por el tema musical de los años 70 The Good Guys, The Bad Guys de Michel Fugain, el atacante galo se muestra sonriente en una carretera rural, gesto interpretado por la prensa francesa como un claro mensaje ante el escrutinio sobre su vida privada.

Pese a estar en duda su presencia para el duelo liguero de este sábado frente al Villarreal, las proyecciones del cuerpo médico blanco apuntan a su plena recuperación de cara al Clásico frente al Barcelona programado para el próximo 25 de octubre.

A la controversia por el vídeo en bicicleta se unió la tajante respuesta del francés a una información difundida en Radio MARCA. Tras sostenerse en dicho espacio que la aparente apatía de Mbappé durante el derbi capitalino obedeció a un supuesto enfado porque la directiva blanca rechazó hacer campaña a favor de su candidatura al Balón de Oro, el ariete desestimó el reporte con ironía en sus plataformas oficiales.

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