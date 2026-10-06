3 cambios en tu cuerpo cuando dejas de tomar café por un mes

Aunque no tiene que ser una decisión definitiva, suspender temporalmente el café; digamos unos 30 días, puede servir para observar efectos positivos en tu cuerpo. Incluso, los cambios son más notorios cuando has experimentado dependencia hacia la cafeína.

Sin embargo, también debes saber que tomar café no es perjudicial cuando su consumo es moderado. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) precisa que, para la mayoría de los adultos, hasta 400 miligramos de cafeína al día no suele asociarse con efectos negativos.

Pero la cantidad adecuada también puede variar según la sensibilidad individual, los medicamentos y determinadas condiciones de salud.

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3 cambios que sentirás en tu cuerpo si dejas el café un mes

1. Los primeros días pueden ser difíciles, pero la abstinencia no dura todo el mes

El primer cambio no necesariamente es agradable. Una persona que consume café todos los días puede experimentar síntomas de abstinencia al eliminar de golpe la cafeína.

Los más habituales son dolor de cabeza, cansancio, somnolencia, irritabilidad y dificultad para concentrarse. Una revisión científica encontró que los síntomas suelen comenzar entre 12 y 24 horas después de reducir o suspender el consumo, pero desaparecen en un periodo de dos a nueve días.

Sentirse agotado durante los primeros días no significa que el organismo esté “eliminando toxinas”, sino que puede tratarse de un cuadro de abstinencia de cafeína que es normal.

Después de superar esa etapa, algunas personas pueden notar que ya no necesitan una taza para evitar el dolor de cabeza o recuperar la sensación habitual de alerta.

2. El sueño puede mejorar

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en Sleep Medicine Reviews encontró que su consumo redujo, en promedio, el tiempo total de sueño y la eficiencia del descanso, además de aumentar el tiempo necesario para quedarse dormido.

Otro análisis publicado en 2025, que reunió ensayos controlados, también encontró reducciones en el tiempo total de sueño y en la eficiencia del descanso después de consumir cafeína.

Esto ayuda a explicar por qué una persona que deja el café puede percibir después de varias semanas que se duerme con mayor facilidad o que se levanta más descansada. No significa que todos vayan a experimentar el mismo resultado, pero es lo más esperado.

De hecho, el metaanálisis estimó que una taza de café con unos 107 mg de cafeína debería consumirse aproximadamente 8.8 horas antes de acostarse para evitar una reducción significativa del tiempo total de sueño.

3. Tu estómago se siente más ligero

El tercer cambio puede ser especialmente evidente en quienes suelen experimentar molestias digestivas después de beber café.

Una investigación ha encontrado que el café puede estimular la secreción de ácido gástrico y la motilidad del colon. También se ha relacionado con síntomas de reflujo en algunas personas, aunque la respuesta no es igual para todos.

Por eso, alguien que tenía acidez, sensación de malestar o necesidad de ir al baño poco después de tomar café podría notar cambios al suspenderlo. Pero tampoco sería correcto afirmar que el café causa problemas digestivos en todas las personas.

¿Dejo el café definitivamente?

Pasar un mes sin café no significa que debas eliminarlo definitivamente de tu alimentación.

Si decides volver a tomarlo, una opción razonable es hacerlo de manera gradual y prestando atención a la respuesta de tu cuerpo.

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