Cristiano Ronaldo justifica su abandono de Portugal a la falta de palabra de Jorge Jesus

El mundo entero estaba esperando en escuchar a Cristiano Ronaldo tras su abrupta salida de Portugal hace poco menos de una semana y ha sido este martes por la noche cuando el futbolista del Al Nasser ha roto su silencio en un demoledor comunicado difundido a los medios de comunicación de su país en el que señala la supuesta traición de Jorge Jesús.

El capitán del combinado nacional, que había dicho que hablaría del escándalo que se generó con su partida, publicó una extensa carta en sus redes sociales donde dispara con todo contra Jorge Jesus, el entrenador de la selección.

En el comunicado, CR7 apuntó directamente contra el entrenador de la selección, Jorge Jesus, a quien señaló de incumplir dos veces su palabra en cuestión de horas.

En primer lugar, el delantero confirmó parte de lo que el DT había dicho en conferencia de prensa: que el plan original era que Cristiano jugara solo el primer y el cuarto partido de la gira de la selección, los dos programados para jugarse en suelo portugués.

El astro, que dijo haberse negado a la idea de Jesus de que ni siquiera viajara con la plantilla a Noruega y Dinamarca para el segundo y tercer juego, dijo que no tuvo problemas en ser sustituido en el primer encuentro, ante Gales.

“Personalmente le puse el brazalete de capitán a Bruno Fernandes, lejos de imaginar que podría estar dando mis últimos pasos como atleta y capitán de la selección nacional” contó Cristiano Ronaldo.

Explicación de Cristiano Ronaldo

Las cosas empezaron a torcerse el día del segundo partido, ante Noruega como visitante. Allí dice que fue convocado por el entrenador, quien “para mi absoluta sorpresa, me preguntó si estaba bien para jugar 30 minutos”. “Estaba completamente concentrado en mi recuperación física, integrado con mis compañeros como siempre, y pensando que no jugaría ese día. No había problema”, continuó el astro portugués.

Según CR7, Jesus le insistió que “debía estar preparado porque jugaría” media hora.

Cristiano afirma que hubo una cumbre con el entrenador y otro allegado (Simao Coutinho) 48 horas despúes de la victoria ante los “Vikingos”, una charla “profunda” y “sin filtros”, de acuerdo con el exjugador del Real Madrid.

Allí, según él, acordaron que el entrenador diría en la conferencia de prensa antes de enfrentar a Dinamarca lo mismo que había dicho en privado: “Comenzaría la rueda de prensa con este tema, intentando zanjar el asunto diciendo la verdad. Diría que yo nunca pedí jugar ningún minuto, que fue el entrenador, y nadie más, quien propuso el plan para esta concentración, y que fue un error hacerme calentar solo para no jugar, y que si volviera a suceder, no lo haría”.

El máximo goleador en la historia de la selección portuguesa insistió en que Jorge Jesus había acordado una serie de puntos a hablar ante la prensa, pero que ninguno de ellos incluía una disculpa. Aún así, Cristiano dice que el entrenador, al que por cierto en ningún momento de la carta llama por su nombre, “incumplió por segunda vez”.

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