Príncipe Harry evalúa la posibilidad de un documental sobre Lady Di para conmemorar los 30 años de su fallecimiento

El príncipe Harry estaría considerando varios proyectos para conmemorar el aniversario número 30 de la muerte de su madre, la princesa Diana de Gales. Uno de los proyectos que estaría considerando el príncipe es un documental sobre su madre, quien murió en un accidente de tránsito el 31 de agosto de 1997.

De acuerdo con la revista People, el Duque de Sussex evalúa, entre otras opciones, la posibilidad de un documental sobre Diana. Sin embargo, el mismo medio aclara que hasta el momento ningún proyecto documental ha sido finalizado ni confirmado.

El 31 de agosto de 2027 la princesa Diana de Gales cumplirá 30 años de fallecida. Diana murió en un accidente de auto en París mientras huía de los paparazis. En ese momento, Diana era una figura sumamente querida y apreciada mediáticamente, pero estaba atravesando un difícil momento luego de que se conoció su ruptura con la familia real tras la divulgación de la infidelidad de su esposo, el entonces príncipe Carlos.

Cuando Diana murió, Harry tenía 12 años y su hermano, el príncipe William, tenía 15 años. En 2017, ambos hermanos hablaron sobre el impacto que tuvo en sus vidas perder a su madre a corta edad en el documental “Diana, Our Mother: Her Life and Legacy”.

Actualmente, los hermanos se encuentran distanciados desde que Harry rompió con la familia real británica y se mudó a Estados Unidos con su esposa Meghan Markle y sus hijos. Durante su estancia en América, Harry hizo fuertes acusaciones contra la Corona británica.

Recientemente, el hermano de la princesa Diana, Charles Spencer, reveló en su nuevo libro que, tras la muerte de Diana, el rey Carlos, quien entonces era príncipe, le dijo que la princesa de Gales “sería olvidada pronto”. Esto ocurrió en una llamada telefónica en la que, según dice Spencer, sostuvo con Carlos para expresar su desacuerdo con el hecho de que sus sobrinos caminaran detrás del féretro de su madre en el funeral.

Charles Spencer publicará sus memorias Swan Song: Diana, My Sister, ofreciendo un relato íntimo de su relación con su hermana, sus luchas y las consecuencias de su muerte.

En declaraciones a la revista PEOPLE en 2022, el príncipe Harry dijo que siempre había deseado enorgullecer a su madre .

“Sin duda, espero y creo que todo lo que hago la enorgullece. En los doce cortos años que tuve la suerte de compartir con ella, vi y sentí la energía y el ánimo que le daba ayudar a los demás, sin importar su origen, enfermedad o condición social. Su vida y la de los demás mejoraron gracias a ello, por corta que fuera. Honro a mi madre en todo lo que hago. Soy hijo de mi madre”, dijo.

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