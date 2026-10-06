Michael Douglas reveló romances y una amenaza en los Oscar de 1992

Michael Douglas tenía cinco relaciones abiertas cuando Catherine Zeta-Jones le puso una condición para seguir viéndolo: exclusividad. Casi tres décadas después, el actor cuenta en sus nuevas memorias, “One Helluva Ride”, cómo tuvo que hacer cinco llamadas para cerrar aquellas historias y también recuerda un episodio mucho más inquietante, cuando recibió una advertencia sobre un supuesto intento de atacarlo con una aguja infectada con VIH durante los Premios Oscar de 1992.

Douglas y Zeta-Jones se conocieron en 1998, durante el Festival de Cine Estadounidense de Deauville. En aquella primera noche, él llegó a decirle: “Voy a ser el papá de tus hijos”, una frase que no tuvo precisamente el efecto esperado y provocó que la actriz se marchara de la cita.

El intérprete de “Atracción fatal” sostiene ahora que no se trató de una frase de ligue barata, sino de algo que realmente sentía.

“Porque, aunque solo la había conocido en una noche… había algo completamente diferente en ella”, dice el ganador del Óscar. “Diferente de cualquier otra mujer que hubiera conocido”, añadió.

Cinco llamadas cambiaron su vida sentimental

Antes de formalizar aquella relación, Douglas tuvo que poner orden en su vida sentimental. Tras separarse de Diandra Luker en 1995, después de 23 años de matrimonio, mantenía relaciones no monógamas con cinco mujeres que residían en distintas ciudades.

Cuando Zeta-Jones le dejó claro que no quería compartirlo con otras personas, el actor respondió: “Espera aquí, tengo que hacer cinco llamadas rápidas”.

La reacción de la actriz fue inmediata: “¿Cinco? ¡¿Tienes que hacer cinco llamadas?!”.

Douglas relata que contactó a cada una para comunicarles que había conocido a alguien y que no continuaría viéndolas. “Todas lo tomaron bien”, escribe.

Un ramo de flores acompañado de una disculpa ayudó a que Zeta-Jones reconsiderara aquel primer encuentro. Dos años después, ambos se casaron en el Hotel Plaza de Nueva York. Hoy tienen dos hijos, Dylan, de 26 años, y Carys, de 23. Douglas también es padre de Cameron, de 47, fruto de su primer matrimonio.

Una amenaza en plena ceremonia de los Oscar

Las memorias también recuperan una experiencia mucho más oscura. En 1992, cuando llegó al Shrine Auditorium de Los Ángeles para presentar una categoría, un agente del FBI y un sargento del LAPD le advirtieron que alguien podía intentar “apuñalarlo con una aguja infectada con VIH”.

“Esto ocurrió en el apogeo de la crisis del SIDA, y ser pinchado con una aguja infectada equivalía prácticamente a una sentencia de muerte”, recordó.

Los agentes desplegaron vigilancia entre los asistentes y recomendaron a Douglas no subir al escenario porque no habían localizado al sospechoso. El actor decidió hacerlo de todos modos y presentó junto a otros artistas el premio a Mejor Actriz, que ganó Jodie Foster por “El silencio de los inocentes”.

“Al salir, eché un vistazo rápido a la multitud para asegurarme de que nadie se abalanzara sobre el escenario. Lo único que veía eran luces cegadoras”, recordó.

Un amigo cercano confirmó posteriormente el relato a Page Six y explicó que Douglas estaba “muerto de miedo”. Finalmente, no ocurrió ningún ataque y nadie fue detenido por aquella amenaza.

Las memorias también recuerdan la separación temporal de Douglas y Zeta-Jones en 2013: “Amo a Catherine de una manera en la que nunca he amado a ninguna otra mujer”, escribe el actor, quien también la define como “mi esposa, mi mejor amiga y mi compañera de vida”.

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