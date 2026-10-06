Primera helada del otoño amenaza a Nueva York y Nueva Jersey

El otoño comienza a mostrar su rostro más frío en el área triestatal. Una parte de Nueva York y Nueva Jersey se prepara para la posibilidad de registrar la primera helada de la temporada, con temperaturas que podrían descender hasta los 32°F (0°C)

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió un aviso de helada para varios condados del valle del Hudson y el norte de Nueva Jersey, donde las condiciones durante la madrugada podrían ser especialmente adversas para la vegetación que permanece al aire libre.

El aviso estará vigente desde las 11 p.m. (ET) del martes hasta las 9 a.m. (ET) del miércoles, periodo en el que el descenso de las temperaturas favorecerá la formación de escarcha sobre superficies expuestas.

¿Dónde se espera la helada?

En Nueva York, el aviso alcanza a los condados de Ulster, Dutchess, Orange y Putnam. En Nueva Jersey, la advertencia corresponde al condado de Sussex, una de las zonas del estado donde las temperaturas nocturnas pueden caer con mayor facilidad durante las primeras incursiones de aire frío de la temporada.

No se trata todavía de un episodio de frío generalizado para toda la región. Sin embargo, el pronóstico sirve como recordatorio de que las temperaturas otoñales comienzan a cambiar con rapidez, especialmente durante las horas previas al amanecer.

El NWS prevé que los termómetros puedan acercarse al punto de congelación en las áreas bajo el aviso. Cuando el aire se enfría lo suficiente, la humedad puede condensarse y congelarse sobre plantas, vehículos y otras superficies expuestas, dando lugar a la característica capa de escarcha.

Para quienes todavía mantienen jardines, macetas o plantas sensibles en patios, balcones y terrazas, la noche del martes será un momento para tomar precauciones.

¿Qué puede pasar con las plantas?

El principal riesgo asociado con esta advertencia no está dirigido a las personas, sino a la vegetación vulnerable al frío.

De acuerdo con los meteorólogos, las temperaturas cercanas a los 32°F pueden provocar daños en plantas sensibles que permanezcan descubiertas. Algunas especies podrían sufrir afectaciones en hojas, tallos o brotes, mientras que las más delicadas incluso pueden morir si permanecen expuestas durante varias horas.

Las macetas que puedan trasladarse al interior deben colocarse en un espacio protegido. Para las plantas que permanecen en el exterior, puede utilizarse una cubierta adecuada para reducir su exposición directa al frío.

La advertencia cobra especial importancia para quienes todavía conservan plantas de temporada cálida en sus hogares. Una noche cercana al punto de congelación puede marcar una diferencia considerable después de semanas con temperaturas más benignas.

El primer aviso de una temporada que cambia

El episodio también representa una señal del cambio de estación en el noreste de Estados Unidos. Después de un verano que dejó temperaturas considerablemente más elevadas, las primeras noches frías empiezan a modificar el panorama meteorológico de Nueva York y Nueva Jersey.

La diferencia entre la temperatura durante el día y la registrada durante la madrugada puede ser notable. En esta época del año, el sol todavía puede ofrecer tardes relativamente agradables, mientras que pocas horas después el termómetro desciende hasta niveles capaces de producir escarcha.

Para los residentes de los condados incluidos en el aviso, la recomendación es prestar atención al pronóstico durante las próximas horas y actuar antes del descenso nocturno.

Sigue leyendo:

* Nueva York: el tiempo para hoy martes 6 de octubre

* Alerta por ráfagas de viento y descenso térmico en Staten Island

* ¿Tiburón apareció nadando por calles de Nueva Jersey tras el nor’easter?