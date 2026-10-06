Taylor Swift apareció de sorpresa en el monólogo de Dakota Johnson en “Saturday Night Live”

Taylor Swift apareció por sorpresa en el monólogo de Dakota Johnson en “Saturday Night Live” y terminó convertida en la inesperada terapeuta de su amiga. La cantante irrumpió en el segmento de la actriz para bromear sobre sus relaciones fallidas, una escena que llegó pocos días después de que ambas protagonizaran el videoclip de “Patient Zero”.

Johnson, quien fue la presentadora del programa este fin de semana, comenzó hablando de sus amistades y de la manera en que sus personas cercanas la acompañan sin juzgarla. Entonces decidió presentar a quien supuestamente podía ayudarla con sus problemas sentimentales: “Señoras y señores: mi terapeuta, literalmente”, anunció antes de que Swift apareciera en pantalla.

La cantante no tardó en desmontar la presentación: “En realidad, no soy tu terapeuta. Simplemente apareces una vez a la semana en mi casa con una botella de vino vacía y me preguntas si quiero un poco. Te desplomas en el sofá y te desahogas contando cosas de más, y de vez en cuando yo digo: ‘Vaya, qué locura'”.

La broma continuó con Dakota autoinvitándose a la casa de Swift para una pijamada. La cantante remató la escena contando que después le daba Pedialyte y su equipo de seguridad se encargaba de llevarla de regreso a casa.

Una amistad que ya tiene varios años

El momento televisivo llega en una etapa especialmente cercana para ambas. Swift y Johnson trabajaron juntas en “Patient Zero”, videoclip en el que también participa Colin Farrell y que fue dirigido por la propia cantante.

La historia tiene elementos de “thriller” psicológico. Johnson interpreta a la nueva pareja del personaje de Farrell, mientras Swift aparece como una antigua amante que, a medida que avanza la historia, queda vinculada a la protagonista por una experiencia similar con ese mismo hombre.

Dakota ha hablado con entusiasmo sobre trabajar junto a Swift durante la promoción de “Verity”, película que protagoniza con Anne Hathaway. Sobre su relación con la cantante, explicó que “trabajar con tus amigos es como lo más divertido del planeta porque nos conocemos desde hace mucho tiempo” y aseguró que ambas tienen “una relación muy estrecha”. “Nos compenetramos de maravilla. Fue divertidísimo”, concluyó.

“Patient Zero” llevó su amistad a otro nivel

El videoclip llegó apenas dos días después del lanzamiento de la segunda parte de “The Life of a Showgirl”, titulada “The Encore”. Swift volvió allí a ponerse detrás de las cámaras después de haber supervisado otros proyectos audiovisuales como “All Too Well: 10 Minute Version” y “Opalite”.

La relación entre ambas ya había quedado expuesta públicamente con “Patient Zero”, pero la aparición de Swift en “Saturday Night Live” mostró otra faceta de esa cercanía. Esta vez no hubo una trama de suspenso ni personajes enfrentados, sino una broma sobre la vida sentimental de Dakota Johnson.

Además, Taylor Swift llevó una tarta al programa para celebrar el cumpleaños de su amiga.

Sigue leyendo:

Taylor Swift y Travis Kelce fueron captados en NY celebrando el cumpleaños 37 del jugador

Taylor Swift justifica el uso de una mansión de $40 millones de dólares para el videoclip de “Patient Zero”

Dakota Johnson impacta con su transformación como Marilyn Monroe