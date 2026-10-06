Wall Street apunta a ganancias récord de $90,000 millones en 2026: así beneficiaría a las finanzas de NYC

Wall Street está en camino de superar los $90,000 millones en ganancias durante 2026, una cifra récord, de acuerdo con un informe de la Contraloría del Estado de Nueva York este martes 6 de octubre.

Este resultado está impulsado por el auge de la inteligencia artificial, las operaciones bursátiles y las fusiones entre grandes corporativos. Además, será una fuente adicional de ingresos fiscales para la ciudad de Nueva York, para financiar servicios públicos y empleos; aunque no implica reducciones en costos de renta, alimentos o transporte para los residentes.

El sector financiero generó $7,800 millones para el presupuesto de NYC durante el año fiscal 2026, un aumento de 15.8% respecto al año anterior. El resultado muestra la importancia que tiene Wall Street sobre las cuentas públicas de la ciudad.

Las ganancias ya superaron el pronóstico anual

Las firmas que integran la Bolsa de Nueva York obtuvieron $45,900 millones antes de impuestos durante el primer semestre del año, un incremento del 51.3% frente a los $30,400 millones del mismo periodo de 2025. Además, ese resultado ya rebasó los $45,300 millones que la ciudad había previsto para todo 2026.

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La proyección de $90,000 millones todavía no es una ganancia consumada: supone que el ritmo de la primera mitad continuará y superará ampliamente el récord de $65,100 millones registrado en 2025, cuando las utilidades crecieron 30.4%.

“Wall Street está teniendo un año excepcionalmente fuerte, impulsado por el auge del gasto en inteligencia artificial, una mayor actividad de fusiones y adquisiciones y elevados volúmenes de negociación en medio de la volatilidad del mercado”, sostuvo el contralor estatal Thomas P. DiNapoli.

NYC recibe $7,800 millones en impuestos

La industria de valores aportó un estimado de $7,800 millones en impuestos a Nueva York en el año fiscal municipal 2026, equivalentes al 9.2% de todos los impuestos recaudados por la ciudad. Cerca de dos tercios de esa contribución provinieron del impuesto sobre los ingresos personales.

Este dinero se utiliza para financiar el presupuesto general del que dependen escuelas, seguridad, vivienda, transporte y programas sociales.

Empleo y bonos elevan la recaudación

La industria de valores alcanzó 207,400 empleos en NYC durante 2025, su nivel más alto desde que comenzó la serie en 2000, y datos preliminares apuntan a 5,300 puestos adicionales en 2026. La remuneración anual promedio, incluidos bonos, subió 11.1% hasta $561,770, más de cinco veces el promedio del resto del sector privado local.

El fondo de bonos de 2025 llegó a $49,200 millones, con un promedio de $246,900 por trabajador. La Contraloría estatal espera otro aumento en 2026, aunque publicará su cálculo definitivo en marzo de 2027 con datos de retenciones fiscales.

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“En línea con la rentabilidad récord de la industria, la recaudación tributaria vinculada a los valores continúa alcanzando nuevos máximos”, indicó DiNapoli en el informe.

El beneficio puede llegar a los servicios

Una recaudación mayor ofrece margen para financiar programas sin buscar de inmediato nuevos ingresos. En el año fiscal 2026, los recursos propios de la ciudad superaron en $5,000 millones la proyección adoptada y la rentabilidad de Wall Street ayudó a que los impuestos empresariales crecieran más de 7%.

El contralor municipal Mark Levine afirmó que “la fortaleza de la economía de nuestra ciudad, y de la industria financiera en particular, ha dado un gran impulso a nuestro presupuesto”. También advirtió que los periodos favorables deben aprovecharse para fortalecer la posición fiscal y prepararse para la incertidumbre.

La señal más importante para los habitantes de la ciudad será el uso de estos ingresos extraordinarios para financiar programas y servicios públicos. Conviene revisar el presupuesto y las modificaciones financieras de NYC para revisar cuáles serán los usos para este dinero: fortalecer reservas, evitar recortes o financiar programas con resultados medibles.

La dependencia también amenaza a NYC

El auge expone una contradicción: cuanto más recaude la ciudad de Wall Street, más vulnerable queda ante una corrección financiera. Más de 21% de los salarios del sector privado ya procede de la industria de valores, frente al 19% antes de la pandemia.

“Salvo una recesión o una alteración importante del mercado, las fuertes ganancias deberían seguir proporcionando un impulso importante a los ingresos estatales y municipales”, afirmó DiNapoli. Los riesgos incluyen inflación elevada, tasas de interés crecientes, conflictos geopolíticos y una dependencia desproporcionada del auge de la inteligencia artificial.

El problema es que NYC no aumentó sus reservas pese a la recaudación récord y enfrenta brechas presupuestarias proyectadas para años posteriores. Un eventual retroceso de Wall Street podría provocar decisiones más duras sobre servicios y gastos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los ingresos récord de Wall Street para 2026

¿Wall Street ya ganó $90,000 millones en 2026?

No. Registró $45,900 millones en el primer semestre; superar $90,000 millones es una proyección condicionada a que continúe el mismo ritmo.

¿Cuánto dinero recibió NYC del sector financiero?

La industria de valores generó unos $7,800 millones en impuestos durante el año fiscal municipal 2026, o 9.2% de la recaudación total.

¿Las ganancias reducirán mis impuestos o mi renta?

No de forma automática. La recaudación entra al presupuesto general y su efecto dependerá de las decisiones de gasto, ahorro y reservas de la ciudad.

¿Habrá más empleos en Wall Street?

La Contraloría estatal estima que la industria podría sumar 5,300 puestos en NYC durante 2026, aunque se trata de información preliminar.

¿Qué podría frenar las ganancias récord?

Una recesión, una alteración de los mercados, tasas más altas o una desaceleración de la inversión en inteligencia artificial podrían reducir utilidades y recaudación.

Conclusión

El posible récord en ganancias para Wall Street ofrece al gobierno de NYC una oportunidad para reforzar sus reservas y proteger servicios para el próximo año. Sin embargo, si el ingreso extraordinario se incorpora como si fuera permanente, el mismo auge que hoy alivia las finanzas podría dejar mañana a la ciudad expuesta a recortes o mayores cargas para los residentes.

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