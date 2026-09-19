Hay 5 millones de hogares ricos en EE.UU. y pasan inadvertidos; así hicieron sus fortunas

Cerca de 5 millones de hogares en Estados Unidos tienen un patrimonio de al menos $5 millones. De ellos, unos 3 millones son propietarios de negocios privados cuya riqueza promedio ronda los $25 millones.

Estos son los principales hallazgos de la investigación de los economistas Owen Zidar y Eric Zwick que plantea que estas fortunas se formaron en sectores tan cotidianos como concesionarios de autos, consultorios médicos, restaurantes, distribución de bebidas y empresas de climatización.

La investigación también plantea que alrededor de tres cuartas partes de estos empresarios crearon sus propios negocios y que cada uno posee, en promedio, un patrimonio cercano a $25 millones.

La mayoría no heredó su fortuna y sus empresas abarcan sectores alejados de Wall Street y Silicon Valley, como concesionarios de automóviles, consultorios médicos, distribuidores de bebidas, restaurantes y compañías de climatización y construcción.

En conjunto, estos 3 millones de propietarios de negocios privados acumulan cerca de $50 billones, más de 10 veces la riqueza de los integrantes de Forbes 400, según Owen Zidar. Otra estimación citada por los autores sitúa la diferencia en más de 13 veces, lo que muestra hasta qué punto la riqueza estadounidense también se concentra en empresas privadas que operan lejos del foco público.

Una riqueza que pasa inadvertida

El libro ‘The Everywhere Millionaire’ (El millonario de todas partes) se basa en más de una década de investigación con datos tributarios anónimos del Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Sus autores vincularon los registros de empresas con sus propietarios para identificar quiénes acumularon grandes fortunas y cómo lo hicieron.

“Esta no es solamente una historia sobre la riqueza en las costas, Silicon Valley y las finanzas”, sostuvo Zwick, profesor de Economía y Finanzas de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago, a CBS News. “Es un fenómeno mucho más amplio y cercano para muchos estadounidenses”.

La distinción importa: los 5 millones de hogares incluyen a todas las familias con al menos $5 millones de patrimonio, mientras los 3 millones de empresarios representan el grupo específico de propietarios privados estudiado por los autores.

La propiedad cambió el resultado

Zidar, profesor de Economía y Asuntos Públicos de la Universidad de Princeton, estimó que esos 3 millones de empresarios acumulan una fortuna que supera ampliamente la riqueza combinada de las mayores fortunas del país que incluye la lista Forbes 400.

El patrón común no fue recibir un sueldo extraordinario, sino conservar participación en una empresa. Conforme el negocio aumentaba ventas, ubicaciones y utilidades, también crecía el valor de la propiedad del fundador.

“La participación en el negocio parece ser el camino”, explicó Zwick. Como ejemplo, señaló que una empresa con $10 millones en ingresos y un margen de ganancia de 10% puede generar $1 millón antes de impuestos para quien controla toda la compañía.

Negocios comunes crearon fortunas

Las empresas identificadas no suelen aparecer en titulares financieros pero sí tienen un gran éxito económico: distribuidores de bebidas, concesionarios de automóviles, fabricantes de alfombras, contratistas de climatización, cadenas de restaurantes, consultorios médicos y despachos profesionales.

Uno de los casos es Dick Portillo, quien comenzó su negocio en 1963 con un puesto de hot dogs y una inversión de $1,100. Convirtió el establecimiento en una cadena regional y finalmente vendió el negocio a Berkshire Partners por aproximadamente $1,000 millones.

Los investigadores hallaron que alrededor de tres cuartas partes de estos millonarios crearon sus propios negocios. Sin embargo, entre 20% y 30% heredaron una empresa o recibieron recursos familiares importantes para fundarla, lo que demuestra que el punto de partida todavía influye en las posibilidades de éxito.

Los impuestos aceleraron la riqueza

Una parte de estas fortunas creció mediante empresas de transferencia fiscal, como sociedades, empresas individuales y ciertas LLC. Estas estructuras trasladan las ganancias a la declaración personal del propietario y, por lo general, evitan la doble tributación aplicable a las corporaciones tradicionales.

Los contribuyentes elegibles también pueden reclamar una deducción de hasta 20% del ingreso empresarial calificado, aunque existen límites según los ingresos, salarios pagados, actividad y tipo de negocio. Por ello, no todos los empresarios pueden descontar automáticamente el porcentaje completo.

“Se pagan menos impuestos si los ingresos se reciben mediante uno de estos negocios, incluso cuando el trabajo del propietario participa directamente en su operación”, afirmó Zwick. El economista indicó que ese trato fiscal ayudó a acelerar la acumulación de riqueza durante las últimas cuatro décadas.

Qué pueden aprender los emprendedores de estos casos

La investigación no propone una fórmula rápida para hacerse millonario. Los casos analizados muestran procesos de décadas, reinversión constante y concentración del patrimonio en una sola empresa, una estrategia que puede producir riqueza, pero también pérdidas considerables.

Para los emprendedores hispanos, el hallazgo resulta especialmente relevante: Estados Unidos registró 406,086 empresas con empleados de propiedad hispana en 2021, y la construcción concentró la mayor cantidad. Estas compañías representaban 7.1% de todas las empresas empleadoras del país.

Las implicaciones prácticas incluyen:

Resolver necesidades cotidianas con demanda estable

Reinvertir utilidades antes de aumentar el gasto personal

Conservar participación en el negocio durante su crecimiento

Separar las finanzas personales de las empresariales

Consultar a profesionales antes de elegir una estructura tributaria

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los hogares con un patrimonio de al menos $5 millones en EE.UU.

¿Cuántos hogares tienen al menos $5 millones en Estados Unidos?

La investigación calcula que cerca de 5 millones de hogares superan ese patrimonio, aunque no todos son propietarios de empresas privadas.

¿Cuántos empresarios integran este grupo?

Unos 3 millones son propietarios de negocios fuera de los sectores tecnológico y financiero y poseen al menos $5 millones.

¿Qué negocios produjeron estas fortunas?

Consultorios, restaurantes, concesionarios, constructoras, distribuidoras y empresas de climatización figuran entre las actividades identificadas.

¿La mayoría heredó su riqueza?

No. Cerca de tres cuartas partes fundaron sus negocios, aunque entre 20% y 30% heredaron empresas o recibieron apoyo familiar considerable.

Conclusión

La próxima generación de grandes fortunas podría surgir menos de empleos altamente remunerados y más de empresas capaces de atender problemas cotidianos.

Sin embargo, el acceso desigual al capital, la experiencia familiar y los beneficios fiscales seguirá determinando quién puede convertir un pequeño negocio en una empresa multimillonaria, que incluso pasa desapercibida de los grandes titulares.

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