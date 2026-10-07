Alerta del FSIS por importación ilegal de salchichas de pollo desde Jamaica

Dos variedades de salchichas de pollo estilo Viena enlatadas de la marca Grace, fabricadas en Jamaica están bajo alerta de salud pública porque fueron importadas ilegalmente, informó el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS).

En su sitio oficial, el FSIS advierte que el producto fue distribuido en puntos de venta en Alabama, Florida, Georgia, Maryland y Texas, y recomienda no consumirlo, debido a que Jamaica no está autorizada “para exportar carne ni productos avícolas a los Estados Unidos”.

El FSIS detectó el problema en un monitoreo de rutina de vigilancia de los productos importados que se encuentran en el mercado, e inició una investigación para determinar cómo ingresaron estos productos a Estados Unidos.

Productos afectados y puntos clave para identificarlos

Latas de salchichas de pollo estilo Viena Grace de 140 g sujetas a la alerta del FSIS por ingreso ilegal al mercado estadounidense. Crédito: FSIS | Cortesía

Estos son los productos sujetos a esta alerta de salud pública, sin importar su fecha de fabricación:

Latas de 140 g: Salchichas de pollo Viena Grace listas para comer.

listas para comer. Latas de 140 g: Salchichas de pollo Viena Grace listas para comer, picantes.

Las autoridades instan a los consumidores a verificar la información del producto sujeto a retiro, identificado con el número de establecimiento “EST. NO G-01” dentro del sello de inspección de Jamaica.

¿Qué hacer si tienes este producto en casa?

Aunque hasta la fecha no hay reportes de personas enfermas o lesionadas por el consumo de estas salchichas importadas ilegalmente, la recomendación a las personas que las consumieron es acudir a un profesional de la salud.

Es crucial revisar la despensa, verificar si se tiene el producto, descartarlo, evitar su consumo y regresarlo al lugar de la compra.

Contacto oficial y riesgos para la salud

En caso de dudas o consultas respecto al producto, se sugiere comunicarse directamente con el USDA a través de su línea gratuita sobre carne y aves de corral al 888-MPHotline (888-674-6854) o enviar una pregunta por correo electrónico a MPHotline@usda.gov.

Las autoridades sanitarias advierten que consumir alimentos que incumplen las normas sanitarias del país es un riesgo para la salud, ya que no hay garantías sobre la calidad del producto, su forma de manipulación y traslado.

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