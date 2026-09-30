Retiran casi 4,600 libras de estofado de pollo Sempio en Nueva York y otros 7 estados

Cerca de 4,596 libras de estofado de pollo listo para consumir, importado de Corea del Sur sin la reinspección exigida en Estados Unidos, fueron retiradas del mercado en ocho estados del país, incluidos Nueva York y Nueva Jersey.

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) informó en su sitio oficial que se trata de dos productos afectados: “Classic” y “Rich” de Sempio Korean Ginseng Chicken Stew. Los artículos se elaboraron el 30 de marzo de 2026 y vencen el 29 de septiembre de 2027, por lo que se insta a los consumidores a revisar sus refrigeradores y congeladores para evitar riesgos.

El pollo viene en una presentación de envases de 900 gramos, y tiene impreso el número de establecimiento “GIA15001” y la marca de envío “MK-2026-0422-01”. El FSIS detectó el problema durante sus controles rutinarios.

Productos distribuidos en ocho estados

Crédito: FSIS | Cortesía

Envases de 900 gramos de Sempio Korean Ginseng Chicken Stew afectados por la alerta de seguridad alimentaria en EE. UU Crédito: FSIS | Cortesía

El estofado se distribuyó a mayoristas y minoristas de:

Florida

Georgia

Illinois

Maryland

Nueva Jersey

Nueva York

Pensilvania

Virginia

Autoridades piden no consumir el producto

Hasta la fecha no se han confirmado casos de enfermedad o lesiones. Sin embargo, el FSIS insta a los consumidores a no comer el estofado afectado, a desecharlo o a devolverlo al lugar de compra. Los minoristas deben dejar de venderlo inmediatamente.

¿Cuáles son los riesgos de consumir alimentos comercializados sin la inspección o supervisión regulatoria que exige la ley? Aumentar el riesgo sobre la inocuidad, etiquetado, trazabilidad y control de contaminantes.

El riesgo toma fuerza en el caso de carnes, aves, productos de huevo, leche no pasteurizada y alimentos listos para comer. Vale aclarar que la ausencia de un sello federal no demuestra por sí sola que el producto esté contaminado, sin embargo, no hay garantías de que se cumplan los procesos sanitarios de ley.

En caso de consulta o reportes, los consumidores pueden llamar a la línea de seguridad alimentaria del USDA al 888-674-6854 y a Sempio Food Services, al 562-207-9540, extensión 101.

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