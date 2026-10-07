La curiosa historia detrás de “Nicole Kidman”, el hit de ADÉLA

ADÉLA convirtió su admiración por Nicole Kidman en una canción que ahora suena por todas partes y que incluso ha conseguido la atención de figuras como Dua Lipa, Pedro Pascal y Kristen Wiig.

La propia actriz también se sumó a la fiebre alrededor del sencillo en un reciente TikTok, pero detrás de “Nicole Kidman” hay una historia mucho más personal que una simple canción dedicada a una celebridad.

La fascinación de ADÉLA por la intérprete no es nueva. La cantante ha hablado en varias ocasiones sobre su admiración por ella, aunque hubo un momento concreto que terminó llevando esa obsesión artística al terreno musical. Mientras trabajaba en su más reciente álbum, ADÉLA descubrió “Eyes Wide Shut”, la película de Stanley Kubrick protagonizada por Kidman y Tom Cruise.

Era la primera vez que veía la cinta y la experiencia la dejó completamente impactada. La cantante eslovaca encontró en Kidman una presencia escénica y un magnetismo que terminaron convirtiéndose en parte de la inspiración para su nueva música.

De una película a una idea que terminó en canción

La conexión entre la actriz y el concepto del tema creció poco después, cuando ADÉLA asistió como invitada a una importante gala de premios. La cantante confesó haberse sentido un poco fuera de lugar en aquel ambiente, hasta que cambió la manera en que estaba viviendo la experiencia.

Al verse a sí misma, reparar en su atuendo y asumir otra actitud, su percepción de aquella noche cambió por completo. Fue entonces cuando llegó la idea que terminaría marcando el concepto del sencillo: “¡Esto es glamour, esto es Nicole Kidman”, recuerda la artista.

A partir de ahí, ADÉLA empezó a construir una propuesta que no se limita a utilizar el nombre de la actriz como título. La canción reúne referencias sonoras y visuales relacionadas con distintas etapas de su trayectoria y con una imagen asociada al talento, el glamour y la seguridad personal.

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Nicole Kidman también dio su aprobación

Antes de publicar el sencillo, ADÉLA quiso contar con la autorización de la protagonista de “Eyes Wide Shut”. La cantante contactó al equipo de Kidman para solicitar permiso para utilizar su nombre y bautizar así la canción.

La respuesta, claro, fue positiva. Nicole Kidman no sólo autorizó el proyecto, sino que además terminó participando en su promoción y compartiendo, tanto el sencillo, como el videoclip, acompañando la propuesta de la artista eslovaca y el homenaje que había nacido de su admiración.

Ahora, “Nicole Kidman” ha llegado mucho más lejos de lo que probablemente imaginó su creadora. El tema consiguió llamar la atención de celebridades como Dua Lipa, Pedro Pascal y Kristen Wiig.

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