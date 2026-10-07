Muere Martha Elena, la hija de Paquita la del Barrio, a los 47 años

Martha Elena Martínez Viveros, hija de la legendaria artista mexicana Paquita la del Barrio, falleció a los 47 años, según dio a conocer el Ayuntamiento de la ciudad de Alto Lucero.

Martínez Viveros falleció un año y medio después de Paquita la del Barrio, quien falleció en febrero de 2025.

El Ayuntamiento expresó sus condolencias a la familia por el fallecimiento de Martínez Viveros. “Lamentamos profundamente su partida. El H. Ayuntamiento de Alto Lucero expresa sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de Martha Elena Martínez Viveros, hija de la reconocida cantante Paquita la del Barrio, ante su sensible fallecimiento. Nos solidarizamos con su familia en estos momentos de dolor, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida”, expresó el Ayuntamiento.

Martha Elena fue velada la mañana de este miércoles en Veracruz. Martha Elena era la hija adoptiva de la cantante, a quien crió junto a su primer esposo, Miguel Gerardo Martínez, padre de sus otros dos hijos, Miguel Gerardo y Javier Gerardo.

Hasta el momento no se ha confirmado la causa de la muerte de Martha Elena. Sin embargo, Paquito, exrepresentante de Paquita la del Barrio, ofreció algunos detalles sobre la muerte de Martha y aseguró que murió por un paro cardiorrespiratorio. “Ella estaba bien; de un momento a otro ya no estaba, a su edad tan corta. No sabía que tenía un problema cardiológico (…) En ese viaje estuvieron muy felices”, dijo refiriéndose a un viaje que hizo con una de las nietas de la cantante a Perú.

La muerte de Martha Elena ocurre dos meses después de que hallaron con vida a Kelly Ariadne Gerardo, de 28 años, nieta de Paquita la del Barrio, quien estuvo más de 40 días desaparecida. La joven se escapó de un centro de rehabilitación el 20 de mayo, cuando fue vista por última vez, y el Gobierno del Estado de Guanajuato emitió una ficha de búsqueda.

Este miércoles 1 de julio la familia informó que Kelly Ariadne fue localizada con vida. “Hoy, con enorme alivio y gratitud, informamos que Kelly ha sido localizada con vida. Este reencuentro representa una bendición para nuestra familia y es una muestra de que la esperanza nunca debe perderse”, escribieron.

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