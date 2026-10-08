Brócoli, un alimento infravalorado: qué le pasa a tu cuerpo cuando comes todas las semanas

Aunque no es una verdura popular y apetecible para muchos, nutricionalmente el brócoli tiene mucho que ofrecer. Al comerlo todas las semanas puedes añadir a tu dieta fibra, vitamina C, folato, potasio y compuestos bioactivos y recibir todos sus beneficios para el buen funcionamiento del organismo.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NIH) publicó un artículo investigativo que “destaca la importancia del brócoli en una dieta equilibrada debido a sus efectos antiinflamatorios, antioxidantes, anticancerígenos y potencialmente antibacterianos”.

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Lo que le pasa a tu cuerpo cuando comes brócoli todas las semanas

Una digestión más regular

Los expertos explican que gracias a su alto contenido en fibra, el brócoli contribuye a un sistema digestivo saludable y la regularidad intestinal. También, promueve el crecimiento de microbios beneficiosos en el intestino.

Sin embargo, en el caso de no consumir esta verdura con regularidad, también puede ocurrir lo contrario durante los primeros días: gases, hinchazón o distensión abdominal.

Esto se debe a que las verduras crucíferas como el brócoli contienen carbohidratos fermentables que pueden producir más gas en personas sensibles, especialmente cuando se aumenta la cantidad de forma repentina.

Una dosis importante de vitamina C

Esta verdura también es una excelente fuente de vitamina C, un potente antioxidante que además participa en el funcionamiento normal del sistema inmunitario y en la formación de colágeno.

Asimismo, según la NIH, “la vitamina C neutraliza los radicales libres y ayuda a regenerar otros antioxidantes en el cuerpo, como la vitamina E”. Además, el organismo agrega que “se ha demostrado que compuestos como el indol-3-carbinol y el diindolilmetano, presentes en el brócoli, influyen en el sistema inmunitario”.

Propiedades antioxidantes

El brócoli aporta a la dieta antioxidantes como las vitaminas C y E, el betacoraroteno y algunos flavonoides. Esto significa que también ayuda a proteger las células del estrés oxidativo y a reducir la inflamación del cuerpo.

Asimismo, los especialistas del NIH aseguran que estos compuestos reducen el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, ya que protegen las células del daño causado por los radicales libres.

El brócoli ayuda a construir platos más saciantes

El brócoli tiene otra ventaja menos llamativa, pero muy práctica: aporta volumen, fibra y nutrientes con una densidad energética relativamente baja.

Incluirlo en una comida junto con una fuente de proteínas, un cereal integral y una grasa saludable puede ayudar a construir un plato más completo y saciante.

Cabe destacar que estos beneficios no aparecen de inmediato después de comer una porción. Forman parte de lo que ocurre cuando una persona mantiene durante semanas y meses una alimentación con suficiente variedad de verduras.

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