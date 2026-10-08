El público de “La Casa de los Famosos México 4” tiene opiniones divididas con la ganadora

Si hay algo que no se puede negar, es que esta cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” estuvo repleta de sorpresas y la gran protagonista de los acontecimientos inéditos fue Mariana Ochoa, quien se proclamó finalmente como la ganadora de los cuatro millones de pesos y eso generó diversidad de opiniones entre los seguidores del reality.

La exintegrante de OV7 fue la primera que fue eliminada, fue la primera en volver a la casa como competidora desde el exilio y desde entonces, se ganó al público. Asimismo, fue la primera en canjear una semana de inmunidad por parte del presupuesto y este domingo, se convirtió en la primera ganadora, después de pasar por todo eso; siendo esta la que se puede denominar como la temporada de las primeras veces, especialmente para Mariana.

Así reaccionó el público con los resultados de “La Casa de los Famosos México 4”

Justamente, esa fue una de las razones que llevó a que algunas personas comenzaran a seguirla un poco más y, en contraste con eso, muchos estuvieron en desacuerdo con el resultado final. Incluso, un grupo llegó a catalogar como “fraude” esta cuarta temporada, a través de sus comentarios en las redes sociales.

“La verdadera ganadora es Karina Torres“, “Sí ando bien atacado“, “Tanta hambre tenían que tuvieron que vender el premio“, fueron parte de algunos comentarios que se conocieron. Mientras que otro grupo señaló: “¡Ganamos!“, “Te amo, Mariana” y “¡Felicidades, Mariana!“.

No obstante, la mayoría de los comentarios son enviados desde el descontento y la frustración de los seguidores de “La Casa de los Famosos México 4“; algunos consideran que la ganadora debió haber sido Karina y otros creen que debió ser Yahir Othón, según las tendencias.

Esto dijo Aldo Rendón sobre el triunfo de Mariana Ochoa

Algunos famosos también emitieron su punto de vista tras el triunfo de Mariana y uno de ellos fue justamente uno que convivió con ella dentro del reality y con quien no se la llevaba tan bien, Aldo Rendón. EL estilista dejó claro que lo sucedido dentro de la casa quedó en el pasado, en una entrevista compartida por ABC Noticias.

“Que ella disfrute su triunfo y yo disfruto el mío porque aquí ganamos todos“, destacó el estilista sobre Mariana, quien dejó claro que no está enojado con Mariana. “Le deseo lo mejor del mundo a Mariana, que llene su show. Yo prefiero deber los cuatro millones que agarrar todo el hate que trae“, concluyó.

Igualmente, el resto de los participantes le envió felicitaciones a Mariana tras su triunfo en “La Casa de los Famosos México”, incluso Ese Pérez, con quien tuvo muchas diferencias dentro de la casa.

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