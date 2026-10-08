Exjefe del Balón de Oro revela un presunto intento de soborno

El Balón de Oro no solo se decide sobre el terreno de juego. Las campañas, los contactos y el trabajo de los agentes alrededor de los candidatos también forman parte de la historia del prestigioso premio.

Pascal Ferré, antiguo director de France Football y ex responsable del Balón de Oro, ha revelado en una entrevista en Marca un episodio especialmente llamativo que vivió durante su etapa al frente del galardón.

Ferré recuerda el encuentro con un agente que representaba a un futbolista nominado al Balón de Oro. El representante acudió a verle para hablarle de los méritos de su jugador y tratar de convencerle de que respaldara su candidatura: “Sí, es cierto. Un agente quería reunirse conmigo. Su jugador, por supuesto, estaba nominado. Tras explicarle y elogiar sus logros, me preguntó si podía “vender” su candidatura al jurado”.

?? UN AGENT DE JOUEUR A TENTÉ, À L’ÉPOQUE, DE SOUDOYER LE PATRON DU BALLON D’OR ? !!!! ??



Pascal Ferré, ancien directeur de France Football et responsable du Ballon d’Or, a raconté les coulisses d’un rendez-vous pour le moins suspect?



Un agent représentant un joueur nommé? pic.twitter.com/cFC7r6cL4Q — Actu Foot (@ActuFoot_) October 7, 2026

Negativa de Pascal Ferré

Sin embargo, el antiguo responsable del premio se negó a intervenir en favor del futbolista. Y la situación dio un giro inesperado poco después.

Ferré tuvo que ausentarse durante unos instantes para atender una llamada telefónica. Cuando regresó, el agente ya se había marchado y había dejado un sobre encima de la mesa. Ferré decidió no abrirlo.

“Entonces tuve que levantarme un momento para atender una llamada. Cuando regresé, el agente ya se había marchado. Sin embargo, había un sobre en la mesa. Lo cogí y lo entregué en recepción. No sé qué contenía”, señala.

El episodio terminó ahí, al menos aparentemente. Ferré explica que volvió a encontrarse con aquel agente en varias ocasiones después de aquel día, pero nunca volvieron a hablar del sobre. “Nunca me dijo lo que había dentro”, viene a explicar Ferré al recordar aquel episodio.

Y esa es precisamente una de las grandes incógnitas de la historia. Nadie sabe qué contenía aquel sobre. Asimismo, la identidad del agente y del futbolista nunca ha trascendido, aunque según informaciones que recogen el mismo episodio, todo apunta a que el jugador militaba en la Premier League y finalmente nunca ganó el Balón de Oro.

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