La periodista de Telemundo Nicole Suárez se casó en Sevilla

Esta semana se ha hecho oficial la boda de Nicole Suárez con el empresario iraquí Radif Hindo. Aunque tuvieron que cambiar sus planes en último momento, la boda de la pareja cumplió con todos los lujos y sueños que tenía la periodista de Telemundo. Se celebró el pasado 6 de octubre.

Según un reporte hecho por “People en Español”, la pareja, que ha mantenido un noviazgo durante 10 años, se planteó varias ciudades para usar como escenario de su boda: ciudades de México y Colombia, entre ellas.

Al final, la pareja se casó en Sevilla, España, una ciudad que a ambos les gusta. Entre las opciones que tenían en Sevilla, eligieron la Hacienda La Soledad, un histórico recinto que data del siglo XVI.

Según se contó en exclusiva para “People en Español”, la pareja ya tenía casi todo listo para una boda en Petra, Jordania, pero la guerra en la región hizo que tuvieran que trasladar el lugar a España.

Para ellos, la elección del lugar era importante porque querían que sus invitados sintieran el asistir a la boda como una aventura en la que podrían descubrir y disfrutar de una nueva ciudad.

Hay que recordar que Nicole Suárez nació en Chicago, pero siempre ha tenido muy presente su origen colombiano, por lo que esa cultura fue parte de la organización de la boda. Eso tuvo que compartir protagonismo con la cultura del empresario iraquí.

¿Cuándo comenzó la historia de amor de Nicole Suárez?

Aunque ahora es que celebraron su matrimonio, Nicole Suárez y Rafid Hindo han sido pareja desde hace 10 años. La historia comenzó en Chicago, donde se conocieron.

Durante todos estos años, la pareja ha tenido que enfrentar relación a distancia y otros obstáculos. Pero parece ser que ambos fueron conscientes de que ambos tenían que desarrollar sus carreras profesionales, aunque fuera en ciudades distintas de Estados Unidos.

Hay que recordar que Nicole Suárez tiene una sólida carrera como periodista, la cual comenzó cuando tenía apenas 19 años. Durante estos años, formando parte de Telemundo, ha formado parte de programas como “Hoy Día” y “Noticias Telemundo”.

Actualmente, es parte de “Telemundo Mediodía”.

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