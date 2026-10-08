Muere emblemático réferi de lucha libre de 75 años tras recibir peligrosa maniobra en México [Video]

El histórico réferi, Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”, murió durante una función de lucha libre realizada entre la noche del martes 6 y la madrugada de este miércoles 7 de octubre en Mineral de la Reforma, Hidalgo en la Ciudad de México.

Durante años, Pineda ocupó el centro del ring para marcar el ritmo de combates y contener la intensidad de los luchadores. Esta vez, una acción ocurrida en el combate estelar terminó con el árbitro tendido. Los paramédicos acudieron al recinto, pero confirmaron que ya no tenía signos vitales.

La función tenía como combate principal la participación de El Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG. Gerardo Germán intervenía como réferi cuando quedó involucrado en una acción habitual del espectáculo y ya no volvió a levantarse.

Durante el enfrentamiento, El Búho recibió varios castigos físicos como parte del combate. Entre las versiones difundidas después de la función aparece la posible aplicación de un martinete.

Tras la maniobra, el réferi permaneció sobre la lona. Al notar que no reaccionaba, los participantes detuvieron la lucha y solicitaron asistencia médica.

Los paramédicos ingresaron al cuadrilátero para atender a Pineda. Después de revisarlo, confirmaron que el árbitro ya no presentaba signos vitales.

Este es el momento en que una función de lucha libre se convierte en tragedia. El réferi Gerardo Germán Pineda, "El Búho", de 75 años, recibe un martinete durante una función en Hidalgo y queda tendido sobre la lona. Inicialmente, muchos asistentes creyeron que formaba parte del? pic.twitter.com/RYGD5jjbqz — El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) October 8, 2026

Investigan los hechos

La causa oficial del fallecimiento sigue pendiente. Los estudios médico-forenses deberán determinar qué provocó la muerte de Pineda y si existe relación entre el desenlace y la acción registrada durante la función de lucha libre.

La muerte de Gerardo Germán Pineda activó la intervención de autoridades municipales y ministeriales. El Hijo de Fishman fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por hechos posiblemente constitutivos de homicidio culposo.

La persona asegurada fue identificada como J. A. N., uno de los protagonistas de la lucha estelar en la que El Búho participaba como réferi.

La clasificación inicial del caso no determina una responsabilidad penal. Por ello, la investigación deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Las autoridades deberán revisar videos de la función, testimonios de asistentes, luchadores, promotores y personal médico que acudió al Deportivo 11 de Julio.

Los peritajes tendrán que definir si existe una relación entre la acción durante el combate y la muerte del réferi, además de precisar las condiciones en las que se desarrolló la función.

En este sentido, la situación jurídica del luchador dependerá de las pruebas que reúna el Ministerio Público y de los resultados de los estudios forenses.

Seguir leyendo:

Luchador Benjamin Satterley fue hallado solo y sin vida en un auto de alquiler

Murió a los 40 años Benjamin Satterley, el luchador británico que brilló en AEW y WWE

Luchador deja el ring en México para enlistarse en el ejército de Estados Unidos