Universidades de EE.UU. bajan matrícula hasta 55% ante el rechazo de las familias a precios exorbitantes

Varias universidades de Estados Unidos están reduciendo el precio publicado de sus matrículas hasta 55.8% ante la resistencia de las familias a pagar matrículas cada vez más elevadas. Estos ajustes pueden eliminar decenas de miles de dólares del precio anunciado, pero no significan necesariamente que una familia vaya a pagar 55% menos.

La razón es que muchas instituciones ya ofrecían becas y descuentos importantes que reducían el monto pagado por los estudiantes. Ahora buscan acercar la matrícula publicada al precio que las familias efectivamente desembolsan, por lo que el porcentaje anunciado puede ser mucho mayor que el ahorro real.

La diferencia puede ser decisiva al comparar ofertas. Una universidad con una matrícula de $50,000 y una beca de $25,000 puede terminar costando lo mismo que otra que reduzca su precio publicado a $25,000. Por eso, mirar únicamente el porcentaje de descuento puede generar la impresión de un ahorro que en realidad no existe.

Rebajas de hasta $29,000

El Prescott College, en Arizona, aplicó el recorte más pronunciado entre los casos recopilados por el New York Post: redujo la matrícula presencial de pregrado de $33,960 a $15,000 para el ciclo 2026-2027, una caída de 55.8%. Al sumar alojamiento, alimentación y cargos estándar, la institución calcula que el costo directo bajó aproximadamente 42.4%, de más de $43,234 a cerca de $24,920.

Emory & Henry University, en Virginia, redujo su tarifa anual de $39,975 a $19,990 desde el otoño de 2026. La institución explicó que el cambio acerca el precio publicado a lo que los alumnos suelen pagar después de acceder a becas y ayuda financiera.

Para el otoño de 2027, la Universidad de Tulsa bajará la matrícula y los cargos obligatorios de $54,000 a $25,000, una reducción de $29,000, y congelará esa cantidad durante cuatro años para estudiantes nuevos de tiempo completo.

El descuento no siempre llega al bolsillo

Estos ajustes se conocen como “reinicios de matrícula”: las universidades reducen el precio de lista, pero también pueden recalcular sus becas institucionales. En Emory & Henry, por ejemplo, la ayuda de los alumnos actuales se ajustó proporcionalmente, por lo que su pago neto podría permanecer igual.

Carroll College, en Montana, lo advierte expresamente: su rebaja de 40% “no significa que el costo final de cada estudiante se reduzca en el mismo porcentaje”. La universidad pasará de $44,712 a $26,800 en matrícula y cargos para 2027-2028, pero reorganizará la ayuda financiera bajo el nuevo esquema.

La explicación está en los descuentos que ya existían. Según la Asociación Nacional de Oficiales de Negocios de Colegios y Universidades, las instituciones privadas participantes dejaron de cobrar, mediante becas propias, un promedio estimado de 57.1 centavos por cada dólar de matrícula y cargos a estudiantes nuevos de tiempo completo en 2025-2026.

Nueva York ofrece una alternativa local

La Marist University, en Poughkeepsie, anunció una medida dirigida a residentes de Nueva York. Las familias con ingreso bruto ajustado de $200,000 o menos podrán pagar como máximo $32,000 por matrícula, vivienda y alimentación para estudiantes nuevos que ingresen en 2027. El anuncio agrega que los estudiantes elegibles que asistan como alumnos externos tendrán un tope de $20,000 para matrícula.

“Marist limitará el costo de matrícula, vivienda y alimentación a $32,000 por año para los estudiantes elegibles”, señaló la universidad al presentar su programa Empire State Promise.

Para calificar, necesitas presentar la FAFSA, mantener inscripción de tiempo completo, cumplir las condiciones académicas y acreditar residencia estatal. El límite de $32,000 corresponde al primer año; Marist advierte que después podrían aplicarse incrementos anuales, históricamente en un rango de entre 3% y 5%.

Las universidades intentan recuperar confianza

Esta oleada de recortes aparece cuando solo 31% de los estadounidenses considera que la educación universitaria es “muy importante”, frente a 70% en 2013, según una encuesta de Gallup realizada entre el 3 y el 24 de agosto de 2026.

“Los estadounidenses han cuestionado cada vez más la importancia de una educación universitaria durante los últimos 13 años”, concluyó Gallup. La organización relacionó parcialmente esa caída con la preocupación por los costos.

Ante esta tendencia, las instituciones también buscan evitar que el precio publicado ahuyente solicitudes. Erik Rose, vicepresidente asociado de admisiones de Carroll College, afirmó que “el nuevo precio de $26,800 facilita que los estudiantes y las familias vean a Carroll como una opción realista desde el principio”.

La importancia de comparar el costo final

Antes de decidir, solicita la oferta completa y calcula el precio neto después de subvenciones y becas que no debas devolver. Incluye los costos de vivienda, alimentos, libros, transporte, seguro médico y cargos obligatorios: la matrícula reducida puede ser solo una parte de la factura.

Compara el precio neto , no solo la rebaja anunciada

, no solo la rebaja anunciada Revisa si la reducción cubre a alumnos actuales o únicamente a estudiantes nuevos

o únicamente a estudiantes nuevos Confirma si la tarifa queda congelada durante los cuatro años

durante los cuatro años Pregunta cómo cambiarán las becas institucionales con el nuevo precio

con el nuevo precio Presenta la FAFSA a tiempo, incluso si crees que tus ingresos son demasiado altos

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la reducción en el costo de las matrículas de las universidades

¿Qué universidad redujo la matrícula 55%?

Prescott College bajó la matrícula presencial de pregrado 55.8%, de $33,960 a $15,000, desde el otoño de 2026.

¿Una rebaja de 50% en la matrícula significa que pagarás la mitad?

No necesariamente. Si la universidad disminuye al mismo tiempo la beca institucional, tu costo neto puede cambiar poco o incluso permanecer igual.

¿Los recortes incluyen vivienda y comida?

Generalmente no. Algunas cifras cubren solo matrícula; otras incluyen cargos obligatorios. Debes revisar por separado los costos de alojamiento, alimentación y otros gastos.

¿Hay un beneficio específico para familias de Nueva York?

Sí. Marist limitará a $32,000 el costo inicial de matrícula, vivienda y comida para nuevos estudiantes elegibles de Nueva York con ingresos familiares de hasta $200,000.

¿Conviene presentar la FAFSA aunque la matrícula haya bajado?

Sí. La FAFSA puede ser necesaria para recibir ayuda federal, estatal o institucional y es obligatoria para programas como el de Marist.

Conclusión

La nueva competencia de precios entre universidades puede darte más margen para negociar y comparar, pero también vuelve insuficiente cualquier decisión basada en el precio de lista. Si más instituciones adoptan estos recortes en 2027, la ventaja será para las familias que exijan cifras de cuatro años y no se dejen llevar por un porcentaje llamativo.

Una rebaja de 55% puede abrir la puerta de admisión, ante una sociedad que actualmente cuestiona la formación universitaria como esencial. Solo la oferta financiera definitiva dirá si las familias que optan por esta alternativa deciden incurrir en esta deuda.

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