Inspirado en el 11S: Emiratos confirma que copiloto de FlyDubai quería estrellar avión contra aeropuerto de Israel

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos confirmaron que el copiloto de un vuelo de FlyDubai que atacó con un hacha al capitán el pasado 30 de septiembre pretendía tomar el control de la aeronave y estrellarla contra la terminal de pasajeros del principal aeropuerto internacional de Israel, con la intención de causar el mayor número posible de víctimas.

El sospechoso, de nacionalidad omaní, se inspiró en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y utilizó dos vuelos anteriores entre Dubái y Tel Aviv para familiarizarse con la ruta y las instalaciones aeroportuarias, informó el viernes la Fiscalía General emiratí en un comunicado difundido por la agencia estatal WAM, reseñado por The Associated Press.

El copiloto fue identificado por AP como Hamam al-Hammami, de 29 años. La investigación determinó que actuó solo y que no había señales previas de radicalización o de preparativos para cometer un ataque en los controles profesionales y de seguridad de la aerolínea.

La Fiscalía indicó que Hammami confesó los hechos en presencia de su abogado y ofreció detalles sobre sus motivos, la planificación y la ejecución del ataque. Las autoridades también señalaron que pudo haberse radicalizado en una mezquita de Australia, donde estudiaba en el Instituto Real de Tecnología de Melbourne en 2017.

El incidente ocurrió en un vuelo con destino a Tel Aviv que transportaba a 174 pasajeros, la mayoría de ellos israelíes.

Un aterrizaje de emergencia

La crisis se desató mientras el avión sobrevolaba la región de Jordania y Arabia Saudita. Hammami atacó con un hacha al capitán, Smit Machchhar, dentro de la cabina de mando.

Pese a las heridas y a la sangre, Machchhar logró abrir la puerta de la cabina y alertar a los pasajeros y a la tripulación. Los viajeros consiguieron reducir al copiloto y colaboraron para estabilizar la aeronave, que había perdido entre 14,000 y 16,000 pies de altitud en menos de un minuto.

Dos pilotos de reserva tomaron entonces el control y guiaron el avión hasta un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita.

FlyDubai es una aerolínea estatal de Emiratos Árabes Unidos.

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