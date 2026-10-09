Mariana obtuvo menos seguidores en redes que el resto de los finalistas de “LCDLFM”

Incluso, al final de su temporada, “La Casa de los Famosos México 4” sigue siendo una edición peculiar y el último dato curioso que se dio a conocer fue la sumatoria de seguidores en redes de los cinco finalistas, quedando Mariana Ochoa, la ganadora del reality, como la que menos comunidad sumó en su plataforma de Instagram.

En las entrevistas posteriores, la producción reflejó el alcance que obtuvo cada participante y la exintegrante de OV7 sumó cerca de 100 mil seguidores. Ochoa empezó el reality con 76 mil seguidores y, al concluir, contaba con 171,000.

No obstante, si se compara ese alcance de seguidores en comparación con los que sumaron Memo Schutz y Karina Torres, segundo y tercer finalista respectivamente, se puede apreciar una diferencia bastante abultada.

Karina (tercera finalista) fue la que más seguidores sumó a su Instagram, con un total de 265,000 followers más, porque comenzó con 100,000 y concluyó la temporada con 365,000. Por su parte, Memo (segundo finalista) pasó de 154 mil a 396 mil seguidores, lo que significa un crecimiento de 242 mil personas en su comunidad.

Mariana no pasa de mil personas en live

Cabe resaltar que todos los finalistas ya pudieron conectar con su público, por primera vez desde que ingresaron a “La Casa de los Famosos México 4” y, en cuanto al número de personas que se conectaron a través de los respectivos lives individuales, Mariana fue la que menos logró sumar personas mirando, en comparación con Gema Garoa, Karina Torres y Ese Pérez.

De acuerdo con las capturas difundidas por los internautas, la exintegrante de OV7 habría recaudado 654 espectadores en su en vivo, mientras que el resto de finalistas del reality recaudaron más de 50 mil visualizaciones en sus respectivas transmisiones.

Por su parte, la influencer Karina Torres, quien obtuvo el tercer lugar dentro de la competencia, mantuvo a más de 80,000 personas conectadas en su live, mientras que Gema Garoa y Ese Pérez interactuaron con 49,000 y 91,000 espectadores, respectivamente.

Creció la discordia…

Esa evidencia no hizo otra cosa, sino más que levantar nuevamente las sospechas que había en contra de la producción de “La Casa de los Famosos México 4” por el resultado final, siendo Mariana el centro de muchos comentarios negativos en las plataformas digitales.

A muchos seguidores les hubiera gustado que la ganadora hubiese sido Karina y a otros, Yahir; esa fue la tendencia en los comentarios de la página oficial de la competición.

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