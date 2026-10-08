Jim Carrey busca deshacerse de una mansión en Hawái

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una de las propiedades que Jim Carrey tiene en Estados Unidos. Esta mansión se pone en venta poco tiempo después de que el actor se casara con una mujer 30 años menor que él.

La propiedad está disponible por $35 millones de dólares, una cifra mucho más elevada que los $16.5 millones de dólares que el actor pagó por el lugar hace 10 años. Se encuentra a lo largo de la playa de Keawakapu y ocupa un lote de un acre.

La construcción de esta mansión frente al mar data de 2002. La casa principal tiene una extensión de 4,717 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, cuatro baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado, disponible en la página web de Hawaii Life, se destaca que la propiedad se está vendiendo amueblada. Lo que quiere decir que el actor recién casado espera deshacerse de todas sus propiedades en la isla.

La mansión cumple con todas las características de una casa vacacional. Además de disfrutar del mar, también ofrece áreas verdes y terrazas para disfrutar al aire libre.

Se desconoce cuál es la razón por la que Carrey ha decidido deshacerse de esta propiedad, pues su entrada al mercado se da un año después de que lograra cerrar la venta de otra propiedad en Brentwood, California, por $17 millones de dólares.

Al famoso actor le costó mucho tiempo encontrar un comprador para esta propiedad en Los Ángeles; inicialmente entró al mercado en 2023 por $29 millones de dólares. La falta de interesados hizo que su precio se fuera rebajando.

Esa propiedad resaltó en el mercado por tratarse de una casa que le perteneció a Carrey durante muchos años. La compró en 1994, al mismo tiempo que disfrutaba del éxito de películas como “Ace Ventura: Pet Detective”, “Mask” y “Dumb and Dumber”.

Por ahora no se ha informado si tiene una nueva propiedad que planee compartir con su ahora esposa Min Ah.

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