“Papas fritas” de pollo: el snack saludable sin harina ni frituras

Con las nuevas recomendaciones de aumentar el consumo de proteínas, el pollo se posiciona como una de las opciones preferidas por los consumidores en Estados Unidos y a nivel global. Se trata de una carne versátil que se puede disfrutar desde los desayunos hasta en snacks nutritivos, como las “papas fritas” de pollo o bastoncitos.

La receta original publicada por el chef Andrés Simón, conocido en redes como Las Recetas de Simón, combina tres ingredientes estrella: pollo, papa y queso. El reconocido creador de contenido presenta una manera distinta de combinarlos, sin harina ni frituras.

Paso a paso culinario: “papas fritas” (palitos de pollo horneados)

Estos palitos de pollo son una opción saludable que suma proteínas al menú, ya que están elaborados predominantemente de pollo, sumado con el queso. Como beneficio adicional, son horneados, por lo que no aportan grasas extras.

El pollo es una proteína de alto valor biológico con un aporte importante al requerimiento diario. Por ejemplo, 150 gramos cubren el 52% de la recomendación diaria de proteínas. Además de aminoácidos esenciales, vitaminas del complejo B y minerales como hierro, zinc, fósforo y potasio.

Esta preparación es una opción saludable para las personas que desean incrementar el consumo de proteínas, evitar los alimentos ultraprocesados y cuidar sus niveles de grasa.

Aunque se pueden hacer fritas, en el horno quedan crujientes y deliciosas, por lo que se convierten en una gran alternativa de snack saludable.

Ingredientes:

2 pechugas de pollo

1/2 taza de pan rallado

1 puñado de queso rallado

1 papa mediana rallada

rallada 1 cda. de ketchup

Sal, pimienta negra y ajo en polvo

c/n de aceite de girasol + extra de pan rallado

Paso a paso:

Corte el pollo en trozos pequeños y llévelo a una procesadora hasta obtener una masa homogénea. Pase el pollo a un recipiente y agregue el pan rallado junto con el puñado de queso. Ralle la papa, pásela por agua para retirarle el exceso de almidón, escúrrala muy bien y agréguele un toque de ketchup, sal, pimienta y ajo en polvo para darle sabor. Amase hasta que se integren todos los ingredientes. Extienda la preparación sobre una bandeja cubierta con papel film y llévela al congelador por al menos media hora. Esto le dará la consistencia ideal. Pasado el tiempo, retire del congelador y corte en bastoncitos de manera uniforme para que todos queden del mismo tamaño. Pincele con un poco de aceite, espolvoree con un poco más de pan rallado y hornee a temperatura máxima durante 10 o 12 minutos.

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