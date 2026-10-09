Trabajar sin ventanas en tu oficina o casa: por qué es malo para la salud

La luz natural tiene un papel fundamental para el buen funcionamiento del organismo, debido a que regula procesos biológicos esenciales: desde el ciclo del sueño hasta el estado de alerta. En este sentido, permanecer todo el día en una oficina sin ventanas o en casa. sin exponerte al sol. puede afectar tu salud.

El reloj biológico interno, conocido como ritmo circadiano, se sincroniza gracias a la luz natural. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) documentan los efectos en la salud de las personas que no reciben suficiente luz, debido a sus jornadas laborales prolongadas.

En estos casos, cuando la exposición a la luz diurna es insuficiente y los horarios de iluminación son irregulares, este sistema puede desajustarse.

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5 efectos adversos de no recibir luz natural mientras trabajas

1. Cansancio y somnolencia durante el día

La exposición insuficiente a la luz diurna puede dificultar que el cerebro mantenga una señal clara de alerta. Como resultado, algunas personas experimentan fatiga, sueño o falta de energía, especialmente cuando permanecen durante horas en espacios cerrados y con iluminación tenue.

2. Alteraciones del sueño nocturno

La luz ayuda a regular la melatonina, hormona que participa en la preparación del organismo para dormir. Una exposición diurna insuficiente, combinada con luz artificial intensa durante la noche, puede dificultar la sincronización del ciclo sueño-vigilia y afectar el descanso.

Un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NIH) arrojó que los trabajadores en entornos sin ventanas tenían menor rendimiento y vitalidad que aquellos que sí tenían. Además, este segundo grupo tuvo una tendencia a mayor calidad y duración del sueño.

3. Cambios en el estado de ánimo

La falta de exposición a la luz natural puede influir en el bienestar emocional. Algunas personas presentan irritabilidad, apatía o menor motivación. En determinados casos, la alteración de los ritmos biológicos también puede relacionarse incluso con síntomas depresivos.

El NIH compartió un estudio realizado con un grupo de enfermeras de quirófano que trabajan largas jornadas, por lo que tienen una exposición limitada a la luz solar y arrojó que “un aumento adecuado de la exposición a la luz solar será beneficioso para la salud mental”, de las trabajadoras.

4. Dificultad para concentrarse

El sueño irregular y la somnolencia pueden perjudicar la atención, la memoria y la capacidad de tomar decisiones. Esto puede traducirse en menor rendimiento laboral, más errores y dificultades para mantener la concentración durante tareas prolongadas.

5. Menor producción de vitamina D

Los expertos del NIH aseguran que una fuente de vitamina D para el organismo es la exposición al sol, dependiendo de la estación del año y otros factores.

Esto se debe a que la piel produce vitamina D cuando recibe radiación ultravioleta B (UVB) del sol. Pasar largos períodos en interiores puede reducir esta fuente de vitamina, especialmente si tampoco se obtiene suficiente mediante la alimentación. La deficiencia mantenida puede afectar la salud ósea y muscular.

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