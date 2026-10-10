PepsiCo subirá los precios de Doritos y algunas bebidas tras frenar sus descuentos

PepsiCo anunció que aumentará los precios de algunos Doritos, Ruffles, SunChips y refrescos en Estados Unidos entre finales de 2026 y comienzos de 2027 para compensar sus incrementos en energía, aluminio y productos agrícolas.

La empresa confirmó este jueves 8 de octubre que los ajustes serán de menos del 10%, aunque el aumento final dependerá de cada tienda y podría encarecer nuevamente algunas compras del supermercado.

El ajuste llega apenas ocho meses después de que la compañía redujera hasta casi 15% los precios sugeridos de Lay’s, Doritos, Cheetos y Tostitos. Sin embargo, PepsiCo sostiene que los productos afectados todavía costarán menos que al inicio del año, aunque los nuevos aumentos podrían reducir parte del alivio que esos descuentos ofrecieron a los consumidores.

El aumento no será igual para todos

PepsiCo no divulgó una lista completa de presentaciones ni un porcentaje exacto para cada producto. Un portavoz indicó a Reuters que los aumentos en algunos bocadillos se ubicarán en un rango bajo o medio de menos del 10% y seguirán aproximadamente el ritmo de la inflación.

Las bolsas de tamaño regular para supermercado de Doritos y Ruffles figuran entre los productos previstos, junto con algunas bebidas gaseosas. AP agregó SunChips a la lista, pero hasta ahora la empresa no ha identificado públicamente cuáles refrescos ni qué tamaños específicos subirán.

El detalle importante es que PepsiCo fija precios sugeridos, no el precio final que aparece en el estante. La propia compañía advirtió en febrero que “los minoristas determinan sus propios precios”, por lo que el impacto podría variar entre supermercados, bodegas y cadenas de descuento de Nueva York y Nueva Jersey.

Los descuentos recuperaron compradores

La reducción de precios aplicada desde febrero había alcanzado a varias marcas populares después de años de aumentos y resistencia de los consumidores. En ese momento, PepsiCo prometió precios sugeridos “hasta casi 15%” más bajos en productos como Lay’s, Doritos, Cheetos y Tostitos.

La estrategia ayudó a su negocio de bocadillos. El director ejecutivo, Ramon Laguarta, afirmó durante la presentación de resultados: “Estamos satisfechos con la recuperación del desempeño del volumen”; añadió que las ventas por unidades pasaron de una caída baja de un solo dígito a un crecimiento bajo de un solo dígito.

Si bien el ajuste logró resultados y la empresa recuperó compradores con precios menores, ahora intenta proteger sus márgenes sin devolver completamente los productos a los niveles que tenía en enero.

La caída de 2% encendió la alarma en bebidas

El mayor problema apareció en Norteamérica. El volumen de alimentos se mantuvo sin cambios frente al año anterior, mientras el de bebidas cayó 2%, pese a que los resultados globales de PepsiCo superaron las previsiones de Wall Street.

“No nos sentimos bien con el negocio de bebidas”, reconoció Laguarta. El ejecutivo agregó que PepsiCo no estaba compitiendo bien en refrescos y que pondría “toda la urgencia del negocio” en mejorar ese desempeño.

La compañía planea recortar gastos y reinvertir parte del ahorro en marcas como Pepsi, Mountain Dew y Poppi. Sin embargo, un aumento de precios puede complicar ese objetivo si los compradores responden reduciendo compras, eligiendo marcas económicas o esperando promociones.

Los costos impactarán de nuevo en el carrito

PepsiCo atribuyó el ajuste al encarecimiento de insumos como combustible, el aluminio y los productos agrícolas. En sus resultados del tercer trimestre también señaló presiones inflacionarias sobre los costos operativos. Aun así, los ingresos netos aumentaron 5.6%, hasta $25,270 millones, mientras los ingresos orgánicos crecieron 3.1%. La ganancia neta avanzó 17%, hasta $3,070 millones.gasprices.

La empresa no solo dependerá de precios más altos. Laguarta señaló que revisará gastos y productividad para “minimizar las decisiones que tenemos que tomar al aumentar el costo para nuestros consumidores”.

Para tu presupuesto, eso significa que no conviene asumir que todas las bolsas o latas subirán al mismo tiempo. Compara el precio por onza, revisa las marcas del establecimiento y confirma si una promoción exige comprar varias unidades; un descuento aparente puede terminar elevando el gasto total.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el ajuste de precios de los productos PepsiCo

¿Cuánto subirán los Doritos y otros productos?

PepsiCo habló de aumentos bajos o medios de menos de 10% en algunos productos, pero no asignó un porcentaje específico a cada marca o presentación.

¿Cuándo comenzarán los aumentos de PepsiCo?

Los nuevos precios podrían aparecer hacia finales de 2026 o a comienzos de 2027. Cada minorista decidirá cuándo y cómo refleja el ajuste en sus establecimientos.

¿Qué marcas estarán afectadas?

Las fuentes identifican Doritos, Ruffles, SunChips y algunas bebidas gaseosas. PepsiCo no ha publicado una lista completa de sabores, tamaños o refrescos.

¿Los precios volverán al nivel de enero?

La empresa sostiene que no. Incluso después del aumento previsto, los productos afectados deberían permanecer por debajo de los precios anteriores a las reducciones de febrero.

¿Cómo puedes gastar menos en bocadillos y bebidas?

Compara el precio por onza, no solo el importe del paquete. También puedes revisar marcas propias, formatos familiares y promociones, pero evita comprar más de lo que realmente consumirás.

Conclusión

El verdadero efecto en el ajuste de precios de los productos PepsiCo aparecerá cuando los supermercados trasladen los nuevos precios a sus estantes. Si la inflación de insumos continúa, la marca podría enfrentar una decisión más difícil en 2027: absorber parte del costo o arriesgarse a perder nuevamente a compradores que ya demostraron estar dispuestos a recortar productos no esenciales.

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